美網／小蠻牛拚衛冕 美網跨季9連勝

西班牙阿爾卡拉斯闖進美網男單第三輪，振臂充滿自信。（Getty Images）

今年將挑戰美網男單2連霸的世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz），8月31日在男單第二輪賽事遭遇南非 好手哈里斯（Lloyd Harris），儘管在第三盤一度遭遇對手猛烈反擊，但最終仍是以6：3、6：1、7：6（7：4）直落三勝出，將生涯美網戰績推進到13勝1敗。

年僅20歲的阿爾卡拉斯，去年在美網奪下生涯大滿貫首冠，並成為史上最年輕的世界球王，而今年在溫網再度掄元後，他也帶著絕佳狀態前來挑戰美網連霸，並在首輪賽事對手打到一半退賽的情況下，晉級到第二輪。

這場比賽碰上男單世界排名第177名的南非好手哈里斯，阿爾卡拉斯也沒有給對手太多機會，前兩盤就在4度破發，且沒有被對手攻破任何發球局的情況下，以6：3、6：1取得聽牌優勢。

不過26歲的哈里斯卻在第三盤展開反撲，在第6局連拿4分破發，不過阿爾卡拉斯也很快回穩在第7局回破發，雙方也一路拉鋸到搶七局，最終才由阿爾卡拉斯以7：6（7：4）勝出，挺進到男單第3輪，並在美網拉出一波9連勝。