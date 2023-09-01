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美網／謝淑薇逆轉晉女雙第三輪 大滿貫拉出14連勝

記者劉肇育／即時報導

美網女雙第二輪賽事，台灣好手謝淑薇與中國搭檔王欣瑜，遭遇美國組合瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands）／俄羅斯伯塔波娃（Anastasia Potapova），在先丟掉首盤的情況下，最終以3：6、7：6（7：4）、7：5逆轉勝出，挺進到第3輪，今年個人大滿貫女雙也拉出一波14連勝。

今年已經拿下法網與溫網雙冠的謝淑薇，這次美網與法網搭檔王欣瑜再度合拍，在今天的第二輪賽事中碰上美俄組合，雙方也打了一場激烈的拉鋸戰，瑪蒂克桑茲／伯塔波娃在首盤第6局搶先破發後，以6：3先下一城。

不過第二盤海峽組合隨即展開反撲，第二盤前8局雙方6度互破發球局，比賽也一路拉鋸到搶七後，由謝淑薇／王欣瑜以7：6（7：4）扳平。決勝盤依舊是破發大戰，在前9局雙方同樣6度互破發球局後，一度戰成5：5平手，但第11局謝淑薇／王欣瑜再度把握機會破發得手，最終以7：5勝出，耗時140分鐘挺進到第3輪。

至於另一組海峽組合詹詠然／楊釗煊，第二輪面對捷克普莉絲可娃（Karolina Pliskova）／克羅埃西亞薇基克（Donna Vekic），最終則是以6：4、5：7、2：6敗下陣來，止步於第二輪。

謝淑薇 法網 俄羅斯

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