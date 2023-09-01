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美網／拍落南非好手 衛冕者阿爾卡拉斯打出跨季9連勝

記者劉肇育／即時報導
西班牙阿爾卡拉斯闖進美網男單第三輪，振臂充滿自信。（路透）
西班牙阿爾卡拉斯闖進美網男單第三輪，振臂充滿自信。（路透）

今年將挑戰美網男單2連霸的世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），8月31日在男單第二輪賽事遭遇南非好手哈里斯（Lloyd Harris），儘管在第三盤一度遭遇對手猛烈反擊，但最終仍是以6：3、6：1、7：6（7：4）直落三勝出，將生涯美網戰績推進到13勝1敗。

年僅20歲的阿爾卡拉斯，去年在美網奪下生涯大滿貫首冠，並成為史上最年輕的世界球王，而今年在溫網再度掄元後，他也帶著絕佳狀態前來挑戰美網連霸，並在首輪賽事對手打到一半退賽的情況下，晉級到第二輪。

8月31日碰上男單世界排名第177名的南非好手哈里斯，阿爾卡拉斯也沒有給對手太多機會，前兩盤就在4度破發，且沒有被對手攻破任何發球局的情況下，以6：3、6：1取得聽牌優勢。

不過26歲的哈里斯卻在第三盤展開反撲，在第6局連拿4分破發，不過阿爾卡拉斯也很快回穩在第7局回破發，雙方也一路拉鋸到搶七局，最終才由阿爾卡拉斯以7：6（7：4）勝出，挺進到男單第3輪，並在美網拉出一波9連勝。

談到本場比賽表現，阿爾卡拉斯說：「我認為從比賽開始到最後一球，我打了一場精采的比賽，如果必須要挑什麼特別的來說，大概就是我第二盤打得特別好，沒有太多失誤，這是一盤屬於我的節奏的比賽。」

阿爾卡拉斯 南非

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