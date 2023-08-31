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美網／辛納直落3晉級 有望與艾卡拉茲重演對決戲碼

中央社／紐約31日綜合外電報導
義大利男網好手辛納31日直落3擊敗對手挺進第3輪。（路透）
義大利男網好手辛納31日直落3擊敗對手挺進第3輪。（路透）

義大利男網好手辛納今天以6比4、6比2、6比4，直落3擊敗同胞對手索內戈挺進第3輪，若按照籤表，接下來有機會與西班牙好手阿爾卡拉斯碰頭，重演2022年美網8強賽的對戰戲碼。

辛納（Jannik Sinner）與阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）去年在美國網球公開賽（US Open）8強賽鏖戰5盤，辛納在歷時5個多小時的史詩級大戰後，才以3比6、7比6（9比7）、7比6（7比0）、5比7、3比6敗下陣來；而阿爾卡拉斯最後一路過關斬將，成功奪下這個大滿貫賽事的冠軍。

22歲的辛納持續晉級，意味著極具天賦的他只要再拿兩勝，就可望對上尋求衛冕的阿爾卡拉斯。阿爾卡拉斯今天稍晚以6比3、6比1、7比6（7比4），直落3擊退南非選手哈里斯（Lloyd Harris）晉級32強。

辛納靠著極具宰制力的發球局擊敗索內戈（Lorenzo Sonego），他在2個小時又5分鐘的比賽期間，完全沒讓對手拿到破發點。

辛納賽後說：「我和我的團隊做了很多努力，試著讓自己更上一層樓，我覺得我的球技有所提升。」

「我在網前打得更游刃有餘，這是個新的改變，希望未來能展現這點。」

辛納的第3輪對手將是2016年在美網封王的瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）。

阿爾卡拉斯 義大利 南非

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