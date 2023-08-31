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美網／吳芳嫺奪生涯首勝 台4女雙好手全數晉級第2輪

記者劉肇育／即時報導
台灣網球新星吳芳嫺。(本報資料照片)
台灣網球新星吳芳嫺。(本報資料照片)

美國網球公開賽女雙賽事，台灣今天共有4組人馬在首輪亮相，在打頭陣的謝淑薇／王欣瑜苦戰3盤逆轉勝出後，接續登場的吳芳嫺、詹詠然、詹皓晴也都以直落二擊敗對手，其中日前世大運表現亮眼的吳芳嫺，更是拿下個人在美網的首勝。

今年在大滿貫賽場上大有斬獲的吳芳嫺，先是在法網與愛沙尼亞搭檔妮爾（Ingrid Neel）攜手，拿下個人在大滿貫賽場的首勝後，溫網則是改與中國大陸朱琳合拍，並一路挺進到第3輪，創下個人大滿貫最佳成績。

而這次的美網吳芳嫺選擇與朱琳繼續合作，並在首輪遭遇英國波爾特（Katie Boulter）／哈薩克普丁塞娃（Yulia Putintseva），在首盤賽事中海峽組合就發動猛攻，開賽後在第1、5局接連破發，一度取得4：1的領先，儘管在第6局也遭到對手回敬破發，但仍是在第9局再度攻破對手發球局，以6：3先下一城。

第二盤雙方則是一路保發，直到第8局吳芳嫺／朱琳把握住機會再度破發得手，並在第9局成功關門，以6：3拿下勝利，也是吳芳嫺的美網生涯首勝。

至於台灣詹家姊妹詹詠然、詹皓晴這次美網則是分頭進擊，姊姊詹詠然與中國大陸楊釗煊合作，在首輪遭遇俄羅斯布林柯娃（Anna Blinkova）／法國葛拉切娃（Varvara Gracheva），最終以6：1、6：1輕鬆勝出。

而妹妹詹皓晴則是與墨西哥搭擋歐兒摩絲（Giuliana Olmos）在首輪碰上挪威艾克里（Eikeri Ulrikke）／愛沙尼亞妮爾，最終也以7：5、6：1直落二勝出，台灣4位女雙好手都安抵第二輪。

謝淑薇 哈薩克 墨西哥

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