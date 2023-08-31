美網／謝淑薇混雙開紅盤 詹詠然落馬

謝淑薇和薩爾瓦多搭擋阿雷瓦洛混雙拿下勝利。（資料照片，Getty Images）

延續連拿兩座大滿貫氣勢，台灣「一姐」謝淑薇 壓軸大滿貫美網開出紅盤，混雙率先出賽的她和薩爾瓦多搭擋阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）面對地主組合，以6：2、6：4拿下勝利，同天登場的詹詠然則在「搶7」大戰落馬，混雙首輪出局。

謝淑薇和阿雷瓦洛各自的世界雙打排名都位居前10，謝淑薇目前女雙排名第9，阿雷瓦洛男雙排名第8，兩人合拍位列大會第3種子，今天首戰面對地主外卡組合柯林斯（Danielle Collins）／哈里森（Ryan Harrison）， 首盤第4局先瓦解對手2個破發點，第5局趁勢破發成功，加上第7局也突破，連拿4局下以6：2先下一城。

第3種子組合第二盤第3局再度破發，下一局雖馬上遭回破，第7局再度突破，最終就以6：4迎接勝利。

詹詠然再度和克羅埃西亞混雙老搭檔多帝吉（Ivan Dodig）合作，兩人已合力打下3座大滿貫混雙冠軍，分別是2018和19年法網和19年溫網，今年溫布頓也打進8強，但遭遇墨西哥 歐兒摩絲（Giuliana Olmos）／德國 普特茲（Tim Puetz），兩盤都打到「搶7」，詹詠然組合第一盤錯過6：5的盤末點，遭對手連趕3分逆轉，最終以6：7（6：8）、6：7（4：7）惜敗，錯失晉級機會。