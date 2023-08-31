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美網／丟賽末發球局 西西帕斯輸百名外對手

記者曾思儒／綜合報導
第7種子西西帕斯輸給世界排名128的瑞士對手施特里特。（路透）
第7種子西西帕斯輸給世界排名128的瑞士對手施特里特。（路透）

向來在美網成績就不佳，希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今年仍沒突破，第二輪面對世界排名128的瑞士對手施特里特（Dominic Stricker），名列第7種子的西西帕斯在五盤大戰以5：7、7：6（7：2）、7：6（7：5）、6：7（8：6）、6：3敗陣，爆出美網第三日最大冷門。

迎接年終大滿貫前，西西帕斯月初才更換教練團成員，澳洲籍的菲利普西斯（Mark Philippoussis）回歸，請父親老西西帕斯（Apostolos Tsitsipas）從執教任務中先「休息」。

大賽前改變教練團，是否是爆冷出局原因？西西帕斯將輸球責任一肩扛起，他說：「我不會將責備任何團隊的成員，在場上的所有事都是由我掌控、靠我的才能，我也在場上用我的方式展現，如果我無法展現，代表我應該沒做好。」

話鋒一轉希臘名將稱讚會外賽闖關的對手，有很好的發球作為武器，接發表現也很優異，第四盤就在第9局破發成功，讓原本取得5：3領先的西西帕斯錯失「賽末發球局」機會，進而在「搶7」失去第四盤，最後在4小時又4分鐘的馬拉松大戰遭逆轉。

西西帕斯說，他相信這是自己首度「賽末發球局」遭破發，「這過去從沒出現過，通常我心理素質更堅強，可以後來居上，但不是今天，我沒能重振旗鼓。」

美網是西西帕斯成績最差的大滿貫，2020年和21年的第三輪已是最佳成績，去年更是「一輪遊」，今年沒能寫下突破，讓21歲的施特里特成大黑馬，下戰將和法國邦齊（Benjamin Bonzi）搶第四輪門票。

澳洲 馬拉松

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