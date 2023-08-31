美網／墨瑞大滿貫200勝 小蠻牛開門紅 約帥闖第3輪

墨瑞迎接生涯第200場大滿貫勝利。（Getty Images）

「英國希望」墨瑞（Andy Murray）在第一輪以6：2、7：5、6：3拍下法國對手穆德（Corentin Moutet）迎接生涯第200場大滿貫勝利。西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）因德國對手卡帕菲（Dominik Koepfer）踝傷退賽，兩盤沒打完就前進第二輪。約克維奇 （Novak Djokovic）持續展現強勁狀態，以直落三擊敗西班牙選手米拉萊斯（Bernabe Zapata Miralles），順利晉級第三輪。

墨瑞大滿貫200勝。

36歲的墨瑞是美網2012年冠軍，他另在2013年和16年捧起家鄉大滿貫溫布頓金盃，加上5度打進澳網 決賽、2016年法網居亞，打下生涯第200場大滿貫勝利，成為史上第9位男單的大滿貫「200勝俱樂部」成員。

「感覺很不可思議，面對巡迴賽技術最精湛的對手之一，球場氣氛很棒。他有很多方式干擾你，是很出色的球員，總是能製造一些混亂。」墨瑞笑說，比賽中有些有趣的來回，希望大家都能被娛樂到，「我也很開心能直落三奪勝， 因為第二盤打得非常拉鋸。」

第二盤墨瑞面臨對手2個「盤末點」但都瓦解危機，才有3：5落後下連趕4局逆轉的演出；他守住第二盤，也讓英國7名首輪晉級選手出現更特別紀錄，7人都沒掉任何盤數，累積成績是18盤全勝。7名英國選手包括4男、3女，晉級人數成為1977年後最多。

阿爾卡拉斯美網晉級第二輪。（Getty Images）

阿爾卡拉斯僅花1小時就拿到首勝，他為對手感到惋惜，「顯然這不是進入下一輪的最佳方式，但我也必須說我發揮很好，在場上表現很棒，希望我可以保持這樣狀態到下一輪。」他第二輪將遭遇世界排名177的南非哈里斯（Lloyd Harris）。

約克維奇花了1小時59分鐘，以6：4、6：1、6：1直落三淘汰米拉萊斯，離第24座大滿貫男單金盃更近了