美網／台灣第3人 許育修奪大滿貫正賽首勝

台灣網球好手許育修今天在美網男單首輪比賽中，戰勝對手。(Getty Images)【作者：法國新聞社，日期：2023-08-30，數位典藏序號：20230830051227601】

生涯首度打進美網會內賽，剛在成都世大運包辦3金的台灣男網好手許育修，29日再迎接重大突破，他在美網首輪4盤擊落世界排名78的澳洲 好手科基納基斯（Thansi Kokkinakis），成為第3位打下大滿貫會內賽單打勝利的寶島男將。

24歲的許育修2017年勇奪3座大滿貫青少年男雙金盃，轉入職業後在今年迎接豐收年，年初澳網 從會外賽連過3關，生涯首度打進大滿貫會內賽，美網再從會外賽連勝3場晉級會內賽，成今年唯一的台將單打代表。

世界排名237的許育修，面對科基納基斯，首盤第4局率先破發，第6局雖錯失40：0絕對優勢，仍憑藉唯一的破發成功，以6：3先下一城。

第二盤第6局，許育修從0：40落後下瓦解對手5個破發點，驚險保發後趁勢在第7局破發成功，以6：4再下一城，也取得盤數「聽牌」優勢。

第三盤許育修雖在第4局遭破發下，以3：6讓出，但第四盤馬上破了科基納基斯第一個發球局，取得領先後一路維持優勢，最終就以6：3迎接勝利。

許育修生涯首度擊敗世界百大好手，成為盧彥勳和王宇佐之後，第3位打下大滿貫會內賽勝利的寶島男將；第二輪他將遭遇大會16種子、英國「一哥」諾里（Cameron Norrie），繼續挑戰驚奇。

美網前許育修在成都世大運帶回男雙、混雙和男團金牌，美網後將出征杭州亞運，迎接生涯第一次亞運旅程。