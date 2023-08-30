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美網／對手小動作頻頻 高芙爆氣逆轉

記者曾思儒／綜合報導
高芙（圖）逆轉從會外賽晉級的德國對手塞蓋蒙德。（美聯社）
高芙（圖）逆轉從會外賽晉級的德國對手塞蓋蒙德。（美聯社）

身為美網「地主希望」，名列女單第6種子的高芙（Coco Gauff）28日在中央球場迎接首輪賽事，不料等待她的卻是3盤馬拉松戰役，歷經2小時又51分鐘才3：6、6：2、6：4逆轉從會外賽晉級的德國對手塞蓋蒙德（Laura Siegemund）。

35歲的塞蓋蒙德世界排名僅121，但造成高芙不小壓力，發球局一些暫停動作更點燃高芙怒氣，19歲的地主球星決勝盤就受不了，向主審抗議對手打斷自己發球節奏。

「當我發球時，她永遠沒準備好，這公平嗎？」高芙向主審怒說，自己維持同樣的發球速度，所有裁判都可以為證，「我整場比賽都很安靜，但實在太荒謬了，我不管她發球局要幹嘛，但當我發球時，她必須準備好。」

發洩怒氣前的高芙取得3：0領先，生氣完反而遭到破發，不過第二盤結束時上廁所暫停超過7分鐘的塞蓋蒙德，第三盤末也因延遲比賽被罰分，她一度高分貝向主審抱怨，讓現場球迷發出訕笑聲。

最終冠軍熱門高芙仍收下3盤大戰勝利，終止今年大滿貫2連敗，下輪將和溫布頓打進16強的俄羅斯16歲「神童」安德烈耶娃（Mirra Andreeva）上演話題對決。

另一場比賽，「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）以6：3、6：2擊敗俄羅斯資格賽選手普羅佐羅娃（Tatiana Prozorova），她3年多來的首場大滿貫第1戰就奪勝。

中央社引述法新社報導，瓦芝妮雅琪曾是女網世界排名第一的好手，2020年打完澳洲公開賽後退出網壇，把重心放在家庭生活，並生下2個孩子。她於這個月稍早重返網壇。

以外卡資格參賽的33歲瓦芝妮雅琪賽後表示，「回歸的感覺太棒了」。

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