美網／2年沒來紐約 約克維奇開門紅重登球王

約克維奇美網首勝，重登「世界球王」寶座。（Getty Images）

重返美網中央球場，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）28日沒費太多力氣，跨日比賽以6：0、6：2、6：3擊敗法國穆勒（Alexandre Muller），首勝到手也代表美網後將擠下西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz），重登「世界球王」寶座。

這是約帥在2021年美網決賽後，首度回到紐約，前兩年他都因未接種新冠肺炎疫苗 ，無法入境美國。今年回歸，名列第2種子的約帥被安排在中央球場壓軸上陣，因前一場地主希望高芙（Coco Gauff）和德國 女將塞蓋蒙德（Laura Siegemund）賽事進行將近3小時，接續又進行紀念傳奇女將金恩（Billie Jean King）的儀式，約帥登場時的當地時間已經超過11點，不過約帥首盤直接賞給對手「鴨蛋」，只花23分鐘就連拿6局。

第二盤約帥又率先破發，穆勒直到第3局才終於破蛋，甚至破了約帥1個發球局，但穆勒表現仍無法撼動3度美網冠軍，只拿5局就結束紐約旅程。

回歸美網的第一戰就是跨日比賽，花1小時又35分迎接勝利的約帥仍說，很興奮回到熟悉舞台，「經過幾年了，能在大家面前出賽一直充滿樂趣，能在艾許球場出賽更是種殊榮。」

將重返球王寶座的約帥也提到，首戰有很好的起步，「我認為我從頭到尾都打得很好，雖然有些小問題，但我喜歡這樣的水準，希望下輪我也能維持。」