我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

圖輯／全員戒備…「百年最強」颶風伊達利亞 明天襲佛州

美網／2年沒來紐約 約克維奇開門紅重登球王

記者曾思儒／綜合報導
約克維奇美網首勝，重登「世界球王」寶座。（Getty Images）
約克維奇美網首勝，重登「世界球王」寶座。（Getty Images）

重返美網中央球場，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）28日沒費太多力氣，跨日比賽以6：0、6：2、6：3擊敗法國穆勒（Alexandre Muller），首勝到手也代表美網後將擠下西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），重登「世界球王」寶座。

這是約帥在2021年美網決賽後，首度回到紐約，前兩年他都因未接種新冠肺炎疫苗，無法入境美國。今年回歸，名列第2種子的約帥被安排在中央球場壓軸上陣，因前一場地主希望高芙（Coco Gauff）和德國女將塞蓋蒙德（Laura Siegemund）賽事進行將近3小時，接續又進行紀念傳奇女將金恩（Billie Jean King）的儀式，約帥登場時的當地時間已經超過11點，不過約帥首盤直接賞給對手「鴨蛋」，只花23分鐘就連拿6局。

第二盤約帥又率先破發，穆勒直到第3局才終於破蛋，甚至破了約帥1個發球局，但穆勒表現仍無法撼動3度美網冠軍，只拿5局就結束紐約旅程。

回歸美網的第一戰就是跨日比賽，花1小時又35分迎接勝利的約帥仍說，很興奮回到熟悉舞台，「經過幾年了，能在大家面前出賽一直充滿樂趣，能在艾許球場出賽更是種殊榮。」

將重返球王寶座的約帥也提到，首戰有很好的起步，「我認為我從頭到尾都打得很好，雖然有些小問題，但我喜歡這樣的水準，希望下輪我也能維持。」

生涯已握有23座大滿貫的約帥，美網將挑戰平史上最多紀錄的24冠，這是他近20戰的第19勝，唯一敗仗就是溫布頓決賽5盤敗給阿爾卡拉斯，不過這場勝利已經確保約帥美網後重登世界第一，這將是他第389周擔任球王，不論男網、女網都是史上最長。

約克維奇美網首勝，重登「世界球王」寶座。（Getty Images）
約克維奇美網首勝，重登「世界球王」寶座。（Getty Images）
約克維奇美網首勝，重登「世界球王」寶座。（Getty Images）
約克維奇美網首勝，重登「世界球王」寶座。（Getty Images）

阿爾卡拉斯 疫苗 德國

上一則

美網／台灣第3人 許育修奪大滿貫正賽首勝

延伸閱讀

美網／回歸奪跨日比賽勝利 約克維奇確定重返世界球王

美網／回歸奪跨日比賽勝利 約克維奇確定重返世界球王
少了大牌球星 美網星光黯淡 約克維奇拚大滿貫24冠

少了大牌球星 美網星光黯淡 約克維奇拚大滿貫24冠
美網開打 約克維奇力爭大滿貫24冠和重返世界第一

美網開打 約克維奇力爭大滿貫24冠和重返世界第一
網球／復仇小蠻牛 約克維奇辛辛那提逆轉奪冠

網球／復仇小蠻牛 約克維奇辛辛那提逆轉奪冠

熱門新聞

梅西保鑣一伸手就將球迷扔下的球衣抓下並反拋回去。(截自YouTube)

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

2023-08-27 16:12
中國隊球員李凱爾（左一）在比賽中進攻。（新華社）

男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？

2023-08-26 19:38
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。（美聯社）

MLB／大谷受傷恐損身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億元

2023-08-24 18:50
加拿大好手安德里斯庫。（路透）

美網／開戰前背傷退賽 23歲前冠軍宣布提前結束賽季

2023-08-27 08:27
巴克利(右)認為美國隊若在世界盃輸球反而能推動籃球發展。(Getty Images)

男籃世界盃／美國若錯失金牌 巴克利：這樣反而很棒

2023-08-27 21:21
高芙逆轉從會外賽晉級的德國對手塞蓋蒙德。(美聯社)

美網／高芙怒罵對手逆轉勝 下輪戰16歲俄羅斯神童

2023-08-29 00:00

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物