美網／對手第二盤退賽 「小蠻牛」阿爾卡拉斯輕鬆晉級

阿爾卡拉斯美網晉級第二輪。(美聯社)

去年在紐約高捧生涯第一座大滿貫金盃，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）今年以頭號種子身分回歸，29日挑戰連霸有好的起步，穿著無袖球衣的他因德國 左撇子對手卡帕菲（Dominik Koepfer）踝傷退賽，兩盤沒打完就前進第二輪。

卡帕菲開賽才3分鐘就扭到腳踝，他暫停比賽接受治療，貌似要退賽，但進行包紮後仍回到球場。

「我試著不要在20分鐘後就退賽，因為球場可是有2萬名觀眾。」卡帕菲說，不過帶傷奮戰的他完全無法和衛冕冠軍抗衡，「小蠻牛」只花32分鐘就以6：2先下一城，第二盤打完5局卡帕菲就決定退賽。

僅花1小時就拿到首勝，阿爾卡拉斯為對手感到惋惜，「顯然這不是進入下一輪的最佳方式，但我也必須說我發揮很好，在場上表現很棒，希望我可以保持這樣狀態到下一輪。」他第二輪將遭遇世界排名177的南非 哈里斯（Lloyd Harris）。