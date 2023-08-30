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美網／對手第二盤退賽 「小蠻牛」阿爾卡拉斯輕鬆晉級

記者曾思儒／即時報導
阿爾卡拉斯美網晉級第二輪。(美聯社)
阿爾卡拉斯美網晉級第二輪。(美聯社)

去年在紐約高捧生涯第一座大滿貫金盃，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年以頭號種子身分回歸，29日挑戰連霸有好的起步，穿著無袖球衣的他因德國左撇子對手卡帕菲（Dominik Koepfer）踝傷退賽，兩盤沒打完就前進第二輪。

卡帕菲開賽才3分鐘就扭到腳踝，他暫停比賽接受治療，貌似要退賽，但進行包紮後仍回到球場。

「我試著不要在20分鐘後就退賽，因為球場可是有2萬名觀眾。」卡帕菲說，不過帶傷奮戰的他完全無法和衛冕冠軍抗衡，「小蠻牛」只花32分鐘就以6：2先下一城，第二盤打完5局卡帕菲就決定退賽。

僅花1小時就拿到首勝，阿爾卡拉斯為對手感到惋惜，「顯然這不是進入下一輪的最佳方式，但我也必須說我發揮很好，在場上表現很棒，希望我可以保持這樣狀態到下一輪。」他第二輪將遭遇世界排名177的南非哈里斯（Lloyd Harris）。

快速迎接勝利後，「小蠻牛」還在場中主持人帶動下勁歌熱舞一陣，讓中央球場球迷笑聲不斷，去年在此捧冠的他也說，美網中央球場是他十分喜愛的賽場，「今晚從第一步開始，我感覺就很好，感受到去年相同的能量，這是很好的起步，我也覺得我整場都有很好發揮。」

阿爾卡拉斯美網晉級第二輪。(Getty Images)
阿爾卡拉斯美網晉級第二輪。(Getty Images)

阿爾卡拉斯 德國 南非

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