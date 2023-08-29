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美網／約克維奇回歸首勝 確定重返世界球王

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美網／回歸奪跨日比賽勝利 約克維奇確定重返世界球王

記者曾思儒／即時報導
約克維奇美網首勝，重登「世界球王」寶座。（Getty Images）
約克維奇美網首勝，重登「世界球王」寶座。（Getty Images）

終於重返美網中央球場，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）沒費太多力氣，跨日比賽以6：0、6：2、6：3擊敗法國穆勒（Alexandre Muller），首勝到手也代表美網後將擠下西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），重登「世界球王」寶座。

今天是小約在2021年美網決賽後，首度回到紐約，前兩年他都因未接種新冠肺炎疫苗，無法入境美國。今年回歸，名列第2種子的小約被安排在中央球場壓軸上陣，因前一場地主希望高芙（Coco Gauff）和德國女將塞蓋蒙德（Laura Siegemund）賽事進行將近3小時，接續又進行紀念傳奇女將金恩（Billie Jean King）的儀式，小約登場時的當地時間已經超過11點，不過小約首盤直接賞給對手「鴨蛋」，只花23分鐘就連拿6局。

第二盤小約又率先破發，穆勒直到第3局才終於破蛋，甚至破了小約1個發球局，但穆勒表現仍無法撼動3度美網冠軍，只拿5局就結束紐約旅程。

回歸美網的第一戰就是跨日比賽，花1小時又35分迎接勝利的小約仍說，很興奮回到熟悉舞台，「經過幾年了，能在大家面前出賽一直充滿樂趣，能在艾許球場出賽更是種殊榮。」

將重返球王寶座的小約也提到，首戰有很好的起步，「我認為我從頭到尾都打得很好，雖然有些小問題，但我喜歡這樣的水準，希望下輪我也能維持。」

生涯已握有23座大滿貫的小約，美網將挑戰平史上最多紀錄的24冠，今天勝利是他近20戰的第19勝，唯一敗仗就是溫布頓決賽5盤敗給阿爾卡拉斯，不過今天勝利已經確保小約美網後重登世界第一，這將是他第389周擔任球王，不論男網、女網都是史上最長。

阿爾卡拉斯 疫苗 德國

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