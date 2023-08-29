我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

起底北卡槍手／同分考上大學 齊太磊與弟曾是家鄉之光

美網／首日大冷門 第4種子魯內落馬 賽前不滿外圍球場出賽

記者曾思儒／即時報導
丹麥20歲新星魯內提早落馬。（美聯社）
丹麥20歲新星魯內提早落馬。（美聯社）

今年法網溫布頓打進8強，丹麥20歲新星魯內（Holger Rune）在壓軸大滿貫美網高居第4種子，不料卻提早落馬，且是今天美網首日賽程就遭西班牙對手巴耶納（Roberto Carballes Baena）以6：3、4：6、6：3、6：2擊落，爆出美網大冷門。

巴耶納世界排名63，今天是他生涯首度擊敗世界排名前10的選手，成「苦主」的魯內說：「令人失望的一天，就大家所知，我在多倫多和辛辛那提的比賽遭遇挫折，（辛辛那提名人賽）必須退賽，沒有做出最好準備。」

「當然不滿意這樣的結果，對我的內容也是，只有唯一方式就是繼續努力。」魯內說。

魯內的第一場比賽被安排在外圍第5球場，並非主要大球場，他對如此安排顯然不滿意，賽前還在社群上傳一張美網比賽場地法拉盛草原公園的地圖，好讓自己球迷能找到自己。

「我沒預期會在那球場出賽，這當然讓人失望，但不能將輸球怪罪到這身上。」第三盤第5局申請傷停治療左腿的魯內提到，將檢查身體，找出不適的原因，「我認為輸球其中一個原因是，我在美網前沒有打太多比賽，因為身體狀況，這並不理想，如果你的身體不在節奏上就會很困難。」他透露膝蓋到左腿都有些不適，必須找到癥結點。

魯內不是唯一落馬的高位種子，世界排名71的西班牙女將馬薩洛娃（Rebeka Masarova），今天也以2個6：4爆冷拍下名列第8種子的希臘「一姊」莎卡瑞（Maria Sakkari），闖進第二輪。

法拉盛 溫布頓 法網

上一則

美網／高芙怒罵對手逆轉勝 下輪戰16歲俄羅斯神童

延伸閱讀

騎車搶路人項鍊 法拉盛、華埠連10起

騎車搶路人項鍊 法拉盛、華埠連10起
法拉盛華男騎車「碰瓷」 趁機偷LV包

法拉盛華男騎車「碰瓷」 趁機偷LV包
法拉盛司機忙卸貨 2賊竊走車內8500元

法拉盛司機忙卸貨 2賊竊走車內8500元
法拉盛45大道添新名 紀念社區領袖拜亞斯

法拉盛45大道添新名 紀念社區領袖拜亞斯

熱門新聞

梅西保鑣一伸手就將球迷扔下的球衣抓下並反拋回去。(截自YouTube)

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

2023-08-27 16:12
美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

2023-08-20 18:43
中國隊球員李凱爾（左一）在比賽中進攻。（新華社）

男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？

2023-08-26 19:38
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／將與皮朋前妻步入禮堂？喬丹兒子：我們在找地點

2023-08-21 20:55
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。（美聯社）

MLB／大谷受傷恐損身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億元

2023-08-24 18:50
加拿大好手安德里斯庫。（路透）

美網／開戰前背傷退賽 23歲前冠軍宣布提前結束賽季

2023-08-27 08:27

超人氣

更多 >
教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生

教堂山北卡大槍案 傳1教職人員亡 警拘捕1中國留學生
累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招

累積大筆退休儲蓄 股神巴菲特教你簡單一招
搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃

搬進兄弟會宿舍才一周 20歲大學生走錯房子遭擊斃
南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？
常被視為蔬菜 CDC說它是最健康的水果

常被視為蔬菜 CDC說它是最健康的水果