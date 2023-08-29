美網／首日大冷門 第4種子魯內落馬 賽前不滿外圍球場出賽

丹麥20歲新星魯內提早落馬。（美聯社）

今年法網 和溫布頓 打進8強，丹麥20歲新星魯內（Holger Rune）在壓軸大滿貫美網高居第4種子，不料卻提早落馬，且是今天美網首日賽程就遭西班牙對手巴耶納（Roberto Carballes Baena）以6：3、4：6、6：3、6：2擊落，爆出美網大冷門。

巴耶納世界排名63，今天是他生涯首度擊敗世界排名前10的選手，成「苦主」的魯內說：「令人失望的一天，就大家所知，我在多倫多和辛辛那提的比賽遭遇挫折，（辛辛那提名人賽）必須退賽，沒有做出最好準備。」

「當然不滿意這樣的結果，對我的內容也是，只有唯一方式就是繼續努力。」魯內說。

魯內的第一場比賽被安排在外圍第5球場，並非主要大球場，他對如此安排顯然不滿意，賽前還在社群上傳一張美網比賽場地法拉盛 草原公園的地圖，好讓自己球迷能找到自己。

「我沒預期會在那球場出賽，這當然讓人失望，但不能將輸球怪罪到這身上。」第三盤第5局申請傷停治療左腿的魯內提到，將檢查身體，找出不適的原因，「我認為輸球其中一個原因是，我在美網前沒有打太多比賽，因為身體狀況，這並不理想，如果你的身體不在節奏上就會很困難。」他透露膝蓋到左腿都有些不適，必須找到癥結點。

魯內不是唯一落馬的高位種子，世界排名71的西班牙女將馬薩洛娃（Rebeka Masarova），今天也以2個6：4爆冷拍下名列第8種子的希臘「一姊」莎卡瑞（Maria Sakkari），闖進第二輪。