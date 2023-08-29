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美網／高芙怒罵對手逆轉勝 下輪戰16歲俄羅斯神童

記者曾思儒／即時報導
高芙逆轉從會外賽晉級的德國對手塞蓋蒙德。(美聯社)
高芙逆轉從會外賽晉級的德國對手塞蓋蒙德。(美聯社)

身為美網「地主希望」，名列女單第6種子的高芙（Coco Gauff）今天在中央球場迎接首輪賽事，不料等待她的卻是3盤馬拉松戰役，歷經2小時又51分鐘才3：6、6：2、6：4逆轉從會外賽晉級的德國對手塞蓋蒙德（Laura Siegemund）。

35歲的塞蓋蒙德世界排名僅121，但今天造成高芙不小壓力，發球局一些暫停動作更點燃高芙怒氣，19歲的地主球星決勝盤就受不了，向主審韋料薇琪（Marijana Veljovic）抗議對手打斷自己發球節奏。

「當我發球時，她永遠沒準備好，這公平嗎？」高芙向韋料薇琪怒說，自己維持同樣的發球速度，所有裁判都可以為證，「我整場比賽都很安靜，但實在太荒謬了，我不管她發球局要幹嘛，但當我發球時，她必須準備好。」

發洩怒氣前的高芙取得3：0領先，生氣完反而遭到破發，不過第二盤結束時上廁所暫停超過7分鐘的塞蓋蒙德，第三盤末也因延遲比賽被罰分，她一度高分貝向韋料薇琪抱怨，讓現場球迷發出訕笑聲。

最終冠軍熱門高芙仍收下3盤大戰勝利，終止今年大滿貫2連敗，下輪將和溫布頓打進16強的俄羅斯16歲「神童」安德烈耶娃（Mirra Andreeva）上演話題對決。

德國 俄羅斯 馬拉松

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