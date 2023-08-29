重回福地 前美網冠軍汀恩中止大滿貫6連敗

奧地利好手汀恩重回拿到生涯第一座大滿冠金盃的美網福地，順利擊退種子好手，迎接超過2年半的第一場大滿貫勝利。（路透）

3年前在美網迎接生涯第一座大滿冠金盃，奧地利好手汀恩（Dominic Thiem）重回福地，28日首戰以6：3、6：2、6：4拍下名列25種子的哈薩克 對手巴布利克（Alexander Bublik），迎接超過2年半的第一場大滿貫勝利。

29歲的汀恩是2020年美網冠軍，澳網 也曾打進決賽，世界排名最高達到第3位，但去年受腕傷困擾，缺席賽場長達8個月，世界排名一度落到350名外。目前排名回升到81名的「奧地利王子」，今年美網終於再迎接勝場，此役打出26記致勝球的他說：「這是場非常棒的比賽，基本上從第一球開始就是。」

「這是場特別的勝利，因為這是2年半來的大滿貫第一勝，感覺很好，尤其是在美網，我擁有許多回憶的地方。」汀恩說。

迎接美網首輪勝利前，汀恩上一場大滿貫勝利要回溯到2021年澳網，同年法網 「一輪遊」後，他接連缺席溫布頓、美網和隔年澳網，2022年法網回歸又是首戰出局，今年前3場大滿貫也無法奪勝，大滿貫6連敗總算在告終。

汀恩下戰將遭遇20歲的地主新星謝爾頓（Ben Shelton），謝爾頓目前在ATP新生代總決賽排名第5，第2度參加美網若能累積勝場，對搶下ATP新生代總決賽門票是很大助益。