我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

美網開戰前背傷 前女單冠軍安德里斯庫退賽 提前結束球季

記者曾思儒／綜合報導

4年前在紐約捧起美網女單金盃，加拿大好手安德里斯庫（Bianca Andreescu）今年開戰前卻宣布退出年度壓軸大滿貫，這也是她2019年初次參賽就捧冠後，第2度沒能參與美網。

「經過好幾個月的掙扎，我要提前結束賽季。」安德里斯庫透過推特表示，認識自己的人都知道自己是非常喜歡競爭的人，要做出這樣決定非常困難，「我和團隊已經盡所有一切方式努力，但這些痛讓我無法再往前進。」

23歲的安德里斯庫在北美硬地賽程一開始就遇到狀況，華盛頓女網感到不適，被診斷出背部有輕微的疲勞性骨折，接續到蒙特婁狀態仍沒好轉，最終在第一輪就敗下陣來，美網前的辛辛那提女網賽也選擇退出，如今在美網開戰前宣布結束賽季。

世界排名47的安德里斯庫，生涯代表作就是2019年美網決賽拍下地主傳奇小威廉絲（Serena Williams），但隔年因新冠肺炎疫情沒能挑戰衛冕；今年她已經抵達紐約，限時動態上還發布許多和美網相關的內容，但最終沒能再挑戰金盃。根據女單籤表，安德里斯庫首輪對手是2018年打進8強的烏克蘭女將絲蘭柯（Lesia Tsurenko），如今退賽，位置將被會外賽選手補上。

疫情 烏克蘭 新冠肺炎

上一則

NBA／76人推特為哈登慶生 球迷：像在追已有心上人的女孩

下一則

男籃世界盃／克服18分落後 日本大逆轉勝芬蘭落淚 奪亞洲隊首勝

延伸閱讀

美網／開戰前背傷退賽 23歲前冠軍宣布提前結束賽季

美網／開戰前背傷退賽 23歲前冠軍宣布提前結束賽季
美網籤表出爐 小蠻牛、約帥只能決賽見

美網籤表出爐 小蠻牛、約帥只能決賽見
美網／許育修過三關 勇闖正賽

美網／許育修過三關 勇闖正賽
美網／許育修3連勝勇闖會內賽 歷年來第5名男單台將

美網／許育修3連勝勇闖會內賽 歷年來第5名男單台將

熱門新聞

梅西保鑣一伸手就將球迷扔下的球衣抓下並反拋回去。(截自YouTube)

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

2023-08-27 16:12
美墨聯賽盃冠軍賽最後由守門員對守門員，結束這場OK史詩對決。(擷自FOX Soccer影片)

史詩PK大戰10:9 守門員對決 美國颳起「梅西瘋」

2023-08-20 18:43
中國隊球員李凱爾（左一）在比賽中進攻。（新華社）

男籃世界盃／中國隊慘輸 首位歸化球員李凱爾得0分 網：真的NBA出身？

2023-08-26 19:38
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／將與皮朋前妻步入禮堂？喬丹兒子：我們在找地點

2023-08-21 20:55
投手大谷因韌帶撕裂本季確定關機，若確定動刀恐怕身價會大受影響。（美聯社）

MLB／大谷受傷恐損身價 洛時：沒球隊會給一刀流5億元

2023-08-24 18:50
邁阿密國際19日獲得美墨聯賽盃冠軍，隊友將梅西拋起慶祝。（Getty Images）

足球／梅西1人救全隊 邁阿密國際奪隊史首座冠軍獎盃

2023-08-20 00:11

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌