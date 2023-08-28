美網開戰前背傷 前女單冠軍安德里斯庫退賽 提前結束球季

4年前在紐約捧起美網女單金盃，加拿大好手安德里斯庫（Bianca Andreescu）今年開戰前卻宣布退出年度壓軸大滿貫，這也是她2019年初次參賽就捧冠後，第2度沒能參與美網。

「經過好幾個月的掙扎，我要提前結束賽季。」安德里斯庫透過推特表示，認識自己的人都知道自己是非常喜歡競爭的人，要做出這樣決定非常困難，「我和團隊已經盡所有一切方式努力，但這些痛讓我無法再往前進。」

23歲的安德里斯庫在北美硬地賽程一開始就遇到狀況，華盛頓女網感到不適，被診斷出背部有輕微的疲勞性骨折，接續到蒙特婁狀態仍沒好轉，最終在第一輪就敗下陣來，美網前的辛辛那提女網賽也選擇退出，如今在美網開戰前宣布結束賽季。

世界排名47的安德里斯庫，生涯代表作就是2019年美網決賽拍下地主傳奇小威廉絲（Serena Williams），但隔年因新冠肺炎疫情 沒能挑戰衛冕；今年她已經抵達紐約，限時動態上還發布許多和美網相關的內容，但最終沒能再挑戰金盃。根據女單籤表，安德里斯庫首輪對手是2018年打進8強的烏克蘭 女將絲蘭柯（Lesia Tsurenko），如今退賽，位置將被會外賽選手補上。