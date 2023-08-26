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美網籤表出爐 小蠻牛、約帥只能決賽見

聯合新聞網／綜合報導
美網籤表出爐，約克維奇（右）、球王阿爾卡拉斯（左）有機會連兩個大滿貫賽在決賽爭冠。圖為兩人今年8月20日於辛辛那提公開賽合影。（Getty Images）
美網籤表出爐，約克維奇（右）、球王阿爾卡拉斯（左）有機會連兩個大滿貫賽在決賽爭冠。圖為兩人今年8月20日於辛辛那提公開賽合影。（Getty Images）

2023美國網球公開賽將在28日開打，會內賽籤表出爐，西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）這次被分在上半部；塞爾維亞老將約克維奇（Novak Djokovic）則在下半部，因此兩人不會提前碰頭。女單方面，美國19歲好手高芙（Coco Gauff）將再度對決波蘭球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

現年20歲的阿爾卡拉斯穩居大會頭號種子，去年他在美網8強和義大利新星辛納（Jannik Sinner）上演史詩級深夜對決，如果兩人這次各自4連勝，將再度於8強正面交鋒。至於俄羅斯第3種子梅德維夫（Daniil Medvedev）也在上半部，有望在8強碰到同胞好手盧布列夫（Andrey Rublev）。

約克維奇名列大會第2種子，他將迎來2021年後首次美網賽事，他上周在辛辛那提力退阿爾卡拉斯，不過這次被分在下半部，兩人只有決賽才會遇到，若成真將重演溫網爭冠戲碼，他在8強的對手則可能是希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）。

女單部分，最受矚目的是美國19歲天才少女高芙，他先前在辛辛那提4強擊敗球后斯威雅蒂，終止交手7連敗，並成功奪冠。兩人這次被排在籤表上半部同區，高機率在8強碰頭，屆時勢必會成為熱門話題。

白俄羅斯第2種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka） 和美國第3種子「富豪千金」佩古拉（Jessica Pegula）則被排在下半部，今年初在澳網封后的莎巴蓮卡，將再度挑戰超越斯威雅蒂，首度成為世界第一。

阿爾卡拉斯 白俄羅斯 約克維奇

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