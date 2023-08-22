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網球／復仇小蠻牛 約克維奇辛辛那提逆轉奪冠

體育新聞組／綜合報導
約克維奇花費3小時49分鐘逆轉西班牙球王阿爾卡拉斯，拿下生涯第39座千分級名人賽冠軍。（Getty Images）
約克維奇花費3小時49分鐘逆轉西班牙球王阿爾卡拉斯，拿下生涯第39座千分級名人賽冠軍。（Getty Images）

辛辛那提名人賽男單冠軍戰重演溫網決賽戲碼，這次約克維奇（Novak Djokovic）復仇成功，逆轉西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），拿下生涯第39座千分級名人賽冠軍。

約克維奇本場比賽展現韌性，次盤搶七遭遇5：6賽末點，成功逃過。決勝盤錯失4個冠軍點，最後仍在搶七壓制阿爾卡拉斯，最終以5：7、7：6（9：7）、7：6（7：4），拿下個人生涯第3座辛辛那提賽冠軍。這場比賽耗時3小時49分，也打破大會紀錄。

約克維奇賽後受訪時表示這場比賽太瘋狂了，「這絕對是我人生中最困難的比賽之一。從比賽開始到結束，我們經歷很多高低起伏，令人難以置信的得分，糟糕的局面，中署，重新振作。」

比賽過後，約克維奇生涯1069勝，超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和傳奇球星藍道（Ivan Lendl），獨居歷史勝場數第3名，只落後康諾斯（Jimmy Connors）的1274勝和費德勒（Roger Federer）的1251勝。

此外，在女單冠軍戰中，年僅19歲的美國好手高芙（Coco Gauff）20日以6：3 、6 ：4擊敗捷克穆霍娃（Karolina Muchova），拿下個人生涯首座WTA千分等級大賽冠軍。

高芙一路過關斬將，4強扳倒球后斯威雅蒂（Iga Swiatek），決賽再擊敗穆霍娃，她的世界排名將提升到第6名。

她賽後受訪說，「我很高興能到這裡度過這一刻。我要祝賀穆霍娃在這次比賽取得令人難以置信的成績，希望我們能在更大的舞台上對決。」

約克維奇 阿爾卡拉斯 納達爾

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