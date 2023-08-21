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網球／史上最長辛辛那提名人賽 約克維奇逆轉阿爾卡拉斯奪冠

體育新聞組／即時報導
約克維奇花費3小時49分鐘逆轉西班牙球王阿爾卡拉斯，拿下生涯第39座千分級名人賽冠軍。（Getty Images）
約克維奇花費3小時49分鐘逆轉西班牙球王阿爾卡拉斯，拿下生涯第39座千分級名人賽冠軍。（Getty Images）

辛辛那提名人賽男單冠軍戰重演溫網決賽戲碼，這次約克維奇（Novak Djokovic）復仇成功，他花費3小時49分鐘，以5：7、7：6（9：7）、7：6（7：4）逆轉西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），拿下生涯第39座千分級名人賽冠軍。

這是2012年以來，首次有世界男單前二好手在辛辛那提決賽對決。約克維奇本場比賽展現韌性，次盤搶七遭遇5：6賽末點，成功逃過。決勝盤錯失4個冠軍點，最後仍在搶七壓制阿爾卡拉斯，拿下個人生涯第3座辛辛那提賽冠軍。這場比賽耗時3小時49分，也打破大會紀錄。

約克維奇賽後受訪時表示這場比賽太瘋狂了，「這絕對是我人生中最困難的比賽之一。從比賽開始到結束，我們經歷很多高低起伏，令人難以置信的得分，糟糕的局面，中署，重新振作。」

「這是我參加過最困難也最令人興奮的比賽之一，這是我每天努力工作的原因。我從未懷疑自己在關鍵時刻能打出A級的比賽，我對此感到很興奮。」約克維奇說。

這場比賽過後，約克維奇生涯1069勝，超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）和傳奇球星藍道（Ivan Lendl），獨居歷史勝場數第3名，只落後康諾斯（Jimmy Connors）的1274勝和費德勒（Roger Federer）的1251勝。

約克維奇 阿爾卡拉斯 納達爾

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