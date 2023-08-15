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網球／全力備戰美網 墨瑞臨時退出辛辛那提名人賽

記者曾思儒／即時報導
墨瑞退出辛辛那提網賽。(新華社)
墨瑞退出辛辛那提網賽。(新華社)

為美網全力準備，「英國希望」墨瑞（Andy Murray）決定臨時退出辛辛那提名人賽，狀況和前一站退賽相同，都是因腹部拉傷造成。

最高排名曾到世界第一的墨瑞，目前排名36，已是2019年動髖部手術後最高，但上周在多倫多名人賽傷到腹部，退出第三輪和義大利好手辛納（Jannik Sinner）的賽事。墨瑞雖有從多倫多轉往辛辛那提準備出戰俄羅斯卡查諾夫（Karen Khachanov），但當地昨天晚上決定退出籤表，爭取更多休息時間備戰美網。

27歲的卡查諾夫今年也有傷病問題，他今年法網8強賽敗給塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）後就因腹股溝傷勢暫別球場；回歸第一站，列11種子的他首戰對手從墨瑞變成「幸運落敗者」。

辛辛那提名人賽受遇雨影響，昨天第2日賽程只有5場單打賽事完成，不過身為美網前最後一場千分大賽，參賽陣容豪華，約克維奇溫布頓決賽後首度參戰，且是2021年後重返北美賽場，和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）分居第2種子和頭號種子。

約克維奇 義大利 阿爾卡拉斯

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