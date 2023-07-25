網球／約帥溫網失利想休息 退出多倫多網賽

溫布頓 連霸失利的塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic），最後一刻決定退出多倫多名人賽， 在溫布頓決賽5盤落敗後繼續休息。

多倫多名人賽是ATP巡迴賽中唯一在加拿大 舉行的比賽，36歲的約帥溫布頓後就該為北美的硬地賽程準備，但最終決定退出。

「我總是很享受在加拿大的時光，但和團隊討論後，我們相信這是正確的決定。」曾4度奪冠的約帥也感謝賽事總監海爾（Karl Hale），能體諒他的決定，「我真的很希望之後能回到加拿大和多倫多，在球迷前表現。」

溫布頓上演黑馬驚奇的美國優貝斯（Christopher Eubanks）將取代約帥會內賽位置，他在倫敦多次有爆冷演出，包括列12種子的地主諾里（Cam Norrie）、列第5種子的希臘球星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）都敗在他拍下。

海爾表示，失望約克維奇不參賽，「他是一位令人難以置信的球員，我們也知道球迷會渴望在索貝體育場觀看他的比賽。」海爾也補充，約帥雖缺席，但仍有許多好手與會，目前世界排名前42的球員就有41人會參賽。

蒙特婁名人賽和多倫多名人賽每年交替舉辦，今年多倫多名人賽將於8月7日到13日舉行，同時舉辦的女網賽在蒙特婁登場。