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溫網／冠軍晚宴禮服配球鞋 萬卓索娃解密時尚穿搭

記者曾思儒／即時報導
萬卓索娃溫布頓冠軍晚宴穿搭十分特別。(取材自微博)
萬卓索娃溫布頓冠軍晚宴穿搭十分特別。(取材自微博)

成為溫布頓網球錦標賽史上第一位非種子的女單冠軍，捷克女將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）回到家鄉再成鎂光燈焦點，她在布拉格受訪時，還解釋溫布頓冠軍晚宴的特別穿搭。

冠軍晚宴是溫布頓所有賽事結束後的傳統，各個項目的冠、亞軍選手受邀出席，新科冠軍將盛裝和獎盃，展現場外的一面。首度打下大滿貫金盃的萬卓索娃，穿著一席平口黑色禮服，但長裙下卻是搭了一雙純白運動鞋，衝突搭配成為話題。

「如果攝影師沒叫我拉起禮服一些，沒人會發現。」收藏超過200雙運動鞋的萬卓索娃補充說，自己不喜歡穿高跟鞋，「這會讓我腳很痛，而且我必須要注意好我的腳踝。」

24歲迎接生涯第一座大滿貫的萬卓索娃也提到，可以預期奪冠後的關注度會水漲船高，但也明白這是比賽的一部分，她打算維持現有的交友圈，盡量避免公開亮相，盼能好好適應新身份。

奪冠賺進的2000分積分，讓萬卓索娃世界排名從42名一舉躍升到第10位，她明白自己將成被針對的目標之一，不過也正向看待這向「殊榮」，「我認為這是好的問題，每個人對上我都會想展現最好一面。我贏下大滿貫，我必須考慮到這點，學習與之共存。」

萬卓索娃還分享一個溫布頓的溫馨小插曲，她笑說同胞史翠可娃（Barbora Strycova）的兒子送了她一幅畫，「他在8強賽給了我，他親自上色然後交給我，我把這幅畫放在球袋裡，到現在還在。」

她把這幅畫視為幸運物，且不止自己星期六的女單登頂，產後復出的史翠可娃隔天也和我國好手謝淑薇打下第2座女雙金盃，為捷克再增光采。

萬卓索娃溫布頓冠軍晚宴穿搭十分特別。(取材自微博)
萬卓索娃溫布頓冠軍晚宴穿搭十分特別。(取材自微博)

溫布頓 謝淑薇

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