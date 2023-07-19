溫網／小意思…約克維奇摔拍罰7950元 但亞軍進帳153萬美元

約克維奇將球拍砸向網柱。（取材自推特）

塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）溫網男單決戰不敵西班牙球王阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz），還在比賽中砸爛球拍，被大會罰款6100英鎊（約7950美元），創本屆溫網最高單筆罰款紀錄。

約克維奇在決勝盤第3局被破發後，情緒一時失控，憤怒地把球拍砸向網柱，拍子整個扭曲斷裂，網柱也稍微受損。當下主審給警告、全場噓聲不斷。

來源：推特

賽後大會以「濫用球拍」為由重罰6100英鎊，是本屆溫網最大單筆罰單。不過約克維奇憑藉拿下亞軍，進帳117.5萬英鎊（約153萬美元）獎金。

值得一提的是，16歲俄羅斯 女網小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva）兩度摔拍都被罰款，單筆3050英鎊，合計剛好也是6100英鎊。不過這判決引發爭議，因為她第2次是因為滑倒，球拍才脫手落地。

西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）奪下今年溫網冠軍，他生涯第10次打進大滿貫會內賽，就收集2座大滿貫冠軍，創男子網壇史上第3快紀錄。

阿爾卡拉斯溫網決賽贏得相當辛苦，決勝盤率先破發，接著以5：4領先進入自己的發球局。他日前向「BBC」透露，當下有想到費德勒2019年浪費2個冠軍點，卻被約克維奇逆轉的情況，他當時在心中告訴自己：「請讓我打出人生中最好的發球局！」最終也順利以6：4贏下決勝盤，收下溫網冠軍。