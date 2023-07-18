虧大了 約克維奇溫網挫敗 錯失7項神紀錄

塞爾維亞名將約克維奇無緣再推高紀錄。 歐新社

塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）在今年溫網決賽和西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）上演史詩級五盤大戰，最終敗下陣來，這一敗讓他錯失達成7項神紀錄的機會。

首先，約克維奇生涯大滿貫冠軍停在23座，無緣追平傳奇女將寇特（Margaret Court）的24座。第2，約克維奇無法拿下第8座溫網冠軍，追平費德勒(Roger Federer)的紀錄。

第3，約克維奇未成為史上第3位在溫網達成5連霸的球員。第4，36歲的約克維奇未超越費德勒，變成史上最年長的溫網冠軍。

第5，個人溫網34連勝被終結，溫網中央球場10年不敗的神蹟也畫下句點。第6，約克維奇大滿貫27連勝紀錄中止。第7，約克維奇力拚「年度全滿貫」失敗。

而台灣網球好手謝淑薇 和捷克老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）一起打下溫布頓 冠軍，2000分積分進帳後雙打排名也大幅提升，謝淑薇從29名上升到第11名。

謝淑薇去年因養傷整季缺席，今年4月底馬德里女網賽才復出，回歸的第4站就和臨時成軍的中國大陸搭檔王欣瑜打下法網冠軍，世界排名從參賽前的286名狂升257名，來到世界排名29，溫布頓的冠軍積分讓她排名再提升18位，來到第11名。

產後復出的史翠可娃，今年4月馬德里女網賽時沒有排名，打進8強獲得215分積分後排名回到710名，進入溫布頓時排名312位，奪冠後排名直接狂升248名、來到第35名。

謝淑薇和史翠可娃都曾當過雙打「世界球后」，溫布頓僅是史翠可娃復出第5站，她已宣布將在美網後正式退役。