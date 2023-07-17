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網球／20歲阿爾卡拉斯「不喜歡輸」終結神話走自己的路

中央社／倫敦16日綜合外電報導
西班牙新生代球王阿爾卡拉斯16日鏖戰5盤後擊敗塞爾維亞巨星約克維奇，在溫布頓網球錦標賽男單封王。（新華社）
西班牙新生代球王阿爾卡拉斯16日鏖戰5盤後擊敗塞爾維亞巨星約克維奇，在溫布頓網球錦標賽男單封王。（新華社）

西班牙新生代網球好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天在溫布頓錦標賽力挫塞爾維亞名將約克維奇勇奪男單冠軍，為他被看好生涯「30座大滿貫」的故事寫下最新篇章。

法新社報導，這位20歲小夥子越來越擅長締造里程碑。

去年，阿爾卡拉斯在美國公開賽（US Open）首次贏得大滿貫賽冠軍，是繼同胞納達爾（Rafa Nadal）2005年法國公開賽（French Open）封王之後，最年輕的男子大滿貫賽冠軍。

之後他也成了最年輕的世界第1。

這位來自西班牙東南部埃爾帕爾馬（El Palmar）小鎮穆西亞（Murcia），謙遜、肌肉發達的明星，2022年在西班牙馬德里成為巨人殺手，是唯一在同1場紅土賽事擊敗納達爾和約克維奇的選手。

納達爾的叔叔東尼（Toni Nadal）曾說：「卡羅斯（阿爾卡拉斯）這樣的強度和速度非常少見。」

「他打球的路子和拉法（納達爾）一樣，總是不放棄、總是奮戰到最後一顆球，也有特有的強度。」

2005年納達爾在法網封王，開啟22座大滿貫冠軍之路時，年僅19。

納達爾總請球迷別比較他和阿爾卡拉斯，給阿爾卡拉斯太大壓力，「我忘了我19歲是什麼樣子，我們唯一能做的，就是好好欣賞卡羅斯這種優秀球員的職業生涯」。

「如果他能拿到25座大滿貫，對他和我們國家來說都很棒，但就讓他享受他的生涯吧。」

儘管納達爾不願意，外界總難免拿兩人比較一番。

2004年，年僅18的納達爾在波蘭索波特（Sopot）贏得他至今92座冠軍頭銜中的第1個。

阿爾卡拉斯在父親開辦的網球學校學打網球，2021年在克羅埃西亞烏馬格（Umag）贏得個人第1個世界職業網球協會（ATP）獎盃時，也只有18歲。

兩人都極力保護私生活，享受熱情的觀眾支持，也都有鋼鐵般的防守，華麗的進攻。

2012年，納達爾在澳洲公開賽決賽苦戰5小時53分鐘，最終敗給約克維奇。

2008年，納達爾在長達4小時48分鐘的史詩般比賽中對陣「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer），首度贏得溫網冠軍，那場比賽被譽為有史以來最偉大的大滿貫決賽。

阿爾卡拉斯說過：「我知道我非常好勝，不管玩什麼，我都會爭，我不喜歡輸。」

2003年法國公開賽冠軍費瑞羅（Juan Carlos Ferrero）從阿爾卡拉斯15歲起和他合作，擔任他的教練，至今一直陪在阿爾卡拉斯身邊。

費瑞羅說：「我希望卡羅斯能贏得30座大滿貫，機會很多。」

請費瑞羅談談學生的未來時，費瑞羅說：「就讓他照著自己步調，放手去打吧。」

而對阿爾卡拉斯而言，在他拉下約克維奇，成為網球這項運動的新天王之後，天空，才是他的極限。

阿爾卡拉斯 納達爾 約克維奇

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