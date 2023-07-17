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溫網／「從小看你打球」 兩人相差近16歲 小蠻牛致敬約克維奇

體育新聞組／綜合報導
西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯高捧溫布頓金盃，右為約克維奇。 歐新社
西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯高捧溫布頓金盃，右為約克維奇。 歐新社

從小就希望在溫布頓高捧金盃，西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在20歲就達成兒時夢想，他在史詩級5盤大戰以1：6、7：6（8：6）、6：1、3：6、6：4力退尋求5連霸的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），生涯首度打進草地大滿貫決賽就登頂。

「這是夢想成真，可以在這樣的舞台比賽，感覺不可思議。」演出逆轉勝的阿爾卡拉斯表示，能在溫布頓奪冠意義非凡，「我也非常以自己和團隊為榮，我們每天都努力不懈，才能拿下這座冠軍。」

這座溫布頓冠軍也讓「小蠻牛」保住世界第一身分，將迎接生涯第29周「球王」，且他的「球王在位」周數已經超越12位登上過世界第一的選手，前途無可限量。

有趣的是，這場男單交鋒是網球公開化年代後大滿貫決賽年紀差距第3懸殊的世代對決，阿爾卡拉斯比約克維奇小15歲又348天，「小蠻牛」頒獎典禮上受訪時不斷提到，從小就向小約學習，「你啟發我很多，我打球時就看你比賽，我出生後你就不斷在贏比賽。」他每次提到小約的年紀，就讓現場觀眾響起一陣笑聲。

阿爾卡拉斯摘冠時，西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）就在中央球場的王室包廂裡觀賽，同胞前輩好手納達爾（Rafa Nadal）也推文要他「享受此刻」。

阿爾卡拉斯賽後受訪時坦言自己深受菲利佩六世親臨球場鼓舞說：「在國王菲利佩六世面前打球很特別，您親臨現場支持，真的讓我引以為榮...我在您的面前打球兩次，兩次都贏。我希望您更常來。這真的很特別，我得感謝您親臨支持。」

阿爾卡拉斯溫網封王後，納達爾在推特上發文，為阿爾卡拉斯替西班牙網壇帶來「無比的喜悅」而向他致敬，並且要他「享受此刻」。

阿爾卡拉斯的網球技巧在紅土球場上養成，只打過4場草地錦標賽的他很快地擁有女王杯網賽（Queen's Club Championships）和溫網兩個草地比賽的冠軍頭銜。

他說：「美夢成真，我真的學得很快，我真的感到自豪。」

男單決賽觀眾席上眾星雲集，除威廉王子和凱特王妃帶著小王子和小公主到場，好萊塢影星布萊德彼特（Brad Pitt）、「英國希望」墨瑞（Andy Murray）都是新科冠軍誕生的見證者。

阿爾卡拉斯 溫布頓 納達爾

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