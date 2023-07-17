我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

溫網／謝淑薇、史翠可娃 創最年長大滿貫組合奪冠紀錄

中央社／台北17日電
捷克女將史翠可娃和謝淑薇合拍，打下溫網女雙冠軍後興奮相互擁抱。（路透）
捷克女將史翠可娃和謝淑薇合拍，打下溫網女雙冠軍後興奮相互擁抱。（路透）

捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）去年傳訊息邀請謝淑薇參加溫布頓網球錦標賽，重新感受氣氛，而兩人今年復出後僅花3個月，就奪得在溫網合拍第二冠，並成為大滿貫雙打年齡總和最大雙打組合。

史翠可娃在2021年3月公布懷孕喜訊，並在同年秋天誕下1子，後來搭檔謝淑薇也因傷缺席2022年賽事，休兵約18個月，兩人直到今年4月才一同在世界女子職業網球協會（WTA）巡迴賽馬德里網球公開賽復出。

謝淑薇今年回歸賽場後，前2站雙打賽事都是與史翠可娃合作，後來暫時改與中國新秀王欣瑜搭檔，而謝淑薇再度發揮自身「百搭」特質，與王欣瑜暴冷奪得法國公開賽女雙金盃。

法網告一段落後，謝淑薇、史翠可娃今年6月伯明罕女網賽才再度合體，加上這次溫網在內，也僅是兩人本季攜手參加的第四站賽事。

不過，這組老搭檔在場上依舊默契十足，不僅以非種子之姿躋身溫網決賽行列，決賽還以7：5、6：4戰勝前搭檔比利時梅騰絲（Elise Mertens）與澳洲搭擋亨特（Storm Hunter）。

「台捷聯軍」繼2019年後再度攜手奪得溫網冠軍，也為史翠可娃最後一次的溫網之旅畫下完美句點。

世界女子職業網球協會（WTA）官網報導，謝淑薇、史翠可娃同為37歲，成為晉級大滿貫雙打決賽年齡總和最大的雙打組合，而美國組合胡珀（Liezel Huber）與芮孟（Lisa Raymond）2011年當時贏得美國公開賽冠軍時，年齡加總為73歲。

「這對我來講猶如童話故事般結局。」史翠可娃透露，這是她最後一次參加溫網賽事，「所以我不能要求更好的結果，我真的太、太、太高興了。」

史翠可娃還分享促成這一切源自於去年一則簡訊，她傳訊給謝淑薇，「讓我們嘗試參加溫網，只是為了回來感受一下氣氛」，而謝淑薇也給予正面回應，到今天兩人拿著溫網的獎盃，這一切都讓史翠可娃直呼「這真的太瘋狂了」。

這一座溫網金盃，也是謝淑薇個人生涯第6座大滿貫女雙冠軍，且個人還寫下驚人的溫網跨季18連勝，而謝淑薇還完成另一項成就，單季連續贏得法網和溫網冠軍，締造「海峽大滿貫」（Channel Slam）壯舉。

謝淑薇透露，對於回歸賽場並沒有抱持的太大的期望，她認為，這樣的心態帶給自己很大的幫助，「我喜歡在球場上自由自在，並盡力制定出適合我的計畫，也確實展現很好的成效」。

謝淑薇 法網 澳洲

上一則

溫網／約克維奇這一敗太傷 7項「神紀錄」無法達成

下一則

NBA／柯瑞高球名人賽摘冠創紀錄：輸給湖人讓我有時間練習

延伸閱讀

溫網／約克維奇這一敗太傷 7項「神紀錄」無法達成

溫網／約克維奇這一敗太傷 7項「神紀錄」無法達成
溫網／謝淑薇奪冠熱舞 致詞獻給退役倒數搭檔

溫網／謝淑薇奪冠熱舞 致詞獻給退役倒數搭檔
溫網／謝淑薇奪女雙冠軍 大滿貫第6冠到手

溫網／謝淑薇奪女雙冠軍 大滿貫第6冠到手
溫網／「小蠻牛」瓦解約克維奇盤末點 男單決賽扳平盤數

溫網／「小蠻牛」瓦解約克維奇盤末點 男單決賽扳平盤數

熱門新聞

台灣好手謝淑薇(左)與捷克搭檔史翠可娃奪下溫布頓女雙冠軍。(Getty Images)

溫網／謝淑薇奪女雙冠軍 大滿貫第6冠到手

2023-07-16 16:51
拉莎(左)、喬丹二兒子馬克斯(右)。（取材自Instagram）

NBA／喬丹對兒子和皮朋前妻姐弟戀說NO 她稱內心很受傷

2023-07-12 20:39
柯瑞(左)、保羅(右)現身夏季聯賽比賽現場。 (取材自官方推特)

NBA／保羅透露和柯瑞練球彈無虛發 一句話回應是否當替補

2023-07-10 19:30
柯瑞（右）、安戴托昆波（左）是聯盟少數未轉隊的球隊一哥。（美聯社）

NBA／他和柯瑞是最後2名忠誠巨星 字母哥按讚轉發貼文

2023-07-14 08:56
小甜甜布蘭妮（左）與NBA狀元溫班亞瑪之間風波未歇，布蘭妮粉絲對溫巴亞瑪大開嘲諷。（美聯社）

NBA狀元首戰表現不如預期 小甜甜粉絲狂諷「現世報」

2023-07-09 12:48
波波維奇(左)、詹姆斯(右)。（美聯社）

NBA／波波維奇拿下馬刺肥約 詹姆斯：下次晚餐你請

2023-07-10 08:57

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重