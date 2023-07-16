溫網／謝淑薇奪冠熱舞 致詞獻給退役倒數搭檔

謝淑薇拿下溫網女雙冠軍。（歐新社）

台灣網球好手謝淑薇今年復出屢創驚奇，上月法網 高捧金盃，溫布頓 和捷克老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）以非種子身份闖進決賽，今天壓軸出戰比利時前搭檔梅騰絲（Elise Mertens）／澳洲 搭擋亨特（Storm Hunter），台捷組合再以7：5、6：4勝出，第6座大滿貫到手的謝淑薇拿下獎盃時忍不住開心舞動。

溫布頓是謝淑薇成績最好的大滿貫，2013年她和中國「金花」彭帥首度打下大滿貫金盃，2019年和史翠可娃打下草地大滿貫第2冠，隔年賽事因新冠肺炎疫情停辦，謝淑薇2021年改搭今天對手梅騰絲再捧金盃；去年謝淑薇因養傷整年免戰，今年復出先在法網和臨時成軍的中國女將王欣瑜驚奇摘冠，溫布頓和史翠卡娃重新合體又捧金盃，締造神奇紀錄。

連決賽對手亨特也讚，謝淑薇拿下「背靠背」大滿貫金盃，表現不可思議；幾乎喜極而泣的史翠可娃也表達對謝淑薇的滿滿情感，讓她十分享受最後一屆溫布頓。

預計今年美網後退役的史翠可娃提到，這是職業生涯最後一次打溫布頓，有很多情緒，特別要感謝搭檔謝淑薇，相隔4年能在溫布頓再複製佳績，「我也想感謝我的家人，有你們在包廂為我歡呼，在我最後一場溫布頓比賽，我打從心底感謝。」

同樣是37歲的謝淑薇和史翠可娃，連同今天溫布頓冠軍在內，各自奪得32座巡迴賽女雙金盃，其中10冠是一起拿下，頒獎典禮時謝淑薇還貼心將致詞時間都讓給史翠可娃，讓退役倒數的搭檔抒發心情。

史翠可娃生涯唯二大滿貫金盃都是和謝淑薇一起打下，今天冠軍和2019年首冠有何不同？捷克老將笑說：「我多了個兒子，感覺更特別，而且回來又奪冠，意義又多了一些。」