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溫網／20歲就奪冠 「小蠻牛」阿爾卡拉斯：美夢成真

記者曾思儒／即時報導
西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯生涯首度打進草地大滿貫決賽就登頂。（美聯社）
西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯生涯首度打進草地大滿貫決賽就登頂。（美聯社）

從小就希望在溫布頓高捧金盃，西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在20歲就達成兒時夢想，他在史詩級5盤大戰以1：6、7：6（8：6）、6：1、3：6、6：4力退尋求5連霸的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），生涯首度打進草地大滿貫決賽就登頂。

「這是夢想成真，可以在這樣的舞台比賽，感覺不可思議。」演出逆轉勝的阿爾卡拉斯表示，能在溫布頓奪冠意義非凡，「我也非常以自己和團隊為榮，我們每天都努力不懈，才能拿下這座冠軍。」

這座溫布頓冠軍也讓「小蠻牛」保住世界第一身分，將迎接生涯第29周「球王」，且他的「球王在位」周數已經超越12位登上過世界第一的選手，前途無可限量。

有趣的是，這場男單交鋒是網球公開化年代後大滿貫決賽年紀差距第3懸殊的世代對決，阿爾卡拉斯足足比約克維奇小15歲又348天，「小蠻牛」頒獎典禮上受訪時不斷提到，從小就向小約學習，「你啟發我很多，我打球時就看你比賽，我出生後你就不斷在贏比賽。」他每次提到小約的年紀，就讓現場觀眾響起一陣笑聲。

今天男單決賽觀眾席上眾星雲集，除威廉王子和凱特王妃帶著小王子和小公主到場，好萊塢影星布萊德彼特（Brad Pitt）、「英國希望」墨瑞（Andy Murray）都是新科冠軍誕生的見證者。

溫布頓男單決賽觀眾席上眾星雲集，好萊塢影星布萊德彼特（前右二）、英國導演蓋瑞奇觀...
溫布頓男單決賽觀眾席上眾星雲集，好萊塢影星布萊德彼特（前右二）、英國導演蓋瑞奇觀戰。（美聯社）

溫布頓 約克維奇 凱特

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