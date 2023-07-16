溫網／斷約克維奇連霸 「小蠻牛」阿爾卡拉斯5盤馬拉松大戰捧冠

新科溫網男單冠軍阿爾卡拉斯。(歐新社)

20歲的西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）在溫布頓 決賽會師，相超15歲的跨世代頂尖對決鏖戰到決勝第五盤，阿爾卡拉斯最終在4小時42分鐘的馬拉松 大戰以1：6、7：6（8：6）、6：1、3：6、6：4奪冠。

影片來源：YouTube Wimbledon

今年是小約第18度參加溫布頓，第9度叩關決賽也是他生涯第35場大滿貫決賽，打進決賽次數已是史上第一；阿爾卡拉斯則是首度叩關草地大滿貫決賽，他和小約年紀相差15歲又348天，兩人對決不但是網球公開化年代後大滿貫決賽年紀差距第3懸殊的世代對決，也是「世界球王」爭奪戰。

尋求溫布頓第8冠的約克維奇，首盤打得強勢，一下場就兩度破發、取得5：0領先，並以6：1先下一城。

第二盤阿爾卡拉斯第2局就破發成功，但第3局馬上遭小約回破，接續雙方互保發球局到「搶7」；「搶7」中阿爾卡拉斯從0：3落後到5：4反超，但讓小約連趕2分逆轉，不過「小蠻牛」也瓦解小約第一個盤末點，並靠小約回球掛網拿到自己的「盤末點」，且在第一個拿下盤數的機會打出回發致勝球，以8：6扳平盤數，也打破小約本季完美的「搶7」13連勝紀錄。

延續第二盤末的氣勢，阿爾卡拉斯第三盤第1局就破發成功，第5局更在超過26分鐘的13度「丟士」大戰再度破發，取得局數4：1領先；接續「小蠻牛」先保發，第7局再度破發，連拿4局下以6：1取得第三盤，獲得盤數「聽牌」優勢。

第四盤第5局，阿爾卡拉斯先遭破發，第7局還因腳步打滑摔倒；率先破發成功的小約，第9局再度破發成功，以6：3扳平盤數，將戰局逼到決勝的第五盤。

決勝盤小約第一個發球局就被逼出破發點，但瓦解危機；阿爾卡拉斯第一個發球局同樣頂住一個破發點，第三局更率先破了小約發球局，最終就憑藉單盤唯一破發鞏固勝利，第10局第一個「冠軍點」就逼出小約回球掛網，以6：4拿下冠軍。

小約是溫布頓衛冕軍，今年跨屆5連霸差最後1勝，沒能追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的草地大滿貫8冠，大滿貫數停在23座，也沒能追上女網傳奇寇特（Margaret Court）的24座大滿貫，同時無緣挑戰1969年後首位同年完成4大滿貫全包的「全滿貫」紀錄。

20歲的阿爾卡拉斯去年美網首度打下大滿貫金盃，今天溫布頓再捧冠，成為草地大滿貫第3年輕的男單冠軍，打進大滿貫決賽勝率是完美的百分之百。