溫網／約克維奇扳平戰局 男單決賽逼到決勝第5盤

約克維奇把溫網男單決賽逼進第五盤。(路透)

生涯第一次打進溫布頓 決賽，20歲的西班牙球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）展現韌性，面對衛冕軍、塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic），阿爾卡拉斯首盤只拿1局，但連趕2盤反取得「聽牌」優勢，不過小約第四盤2度破發成功，將戰局逼到決勝第五盤。

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今年是小約第18度參加溫布頓，第9度叩關決賽也是他生涯第35場大滿貫決賽；阿爾卡拉斯則是首度叩關草地大滿貫決賽，他和小約年紀相差15歲又348天，決賽會師成網球公開化年代後大滿貫決賽年紀差距第3懸殊的世代對決。

尋求溫布頓第8冠的約克維奇，首盤打得強勢，一下場就兩度破發、取得5：0領先，並以6：1先下一城。

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第二盤阿爾卡拉斯第2局就破發成功，但第3局馬上遭小約回破，接續雙方互保發球局到「搶7」；「搶7」中阿爾卡拉斯從0：3落後到5：4反超，但讓小約連趕2分逆轉，不過「小蠻牛」也瓦解小約第一個盤末點，並靠小約回球掛網拿到自己的「盤末點」，且在第一個拿下盤數的機會打出回發致勝球，以8：6扳平盤數，也打破小約本季完美的「搶7」13連勝紀錄。

➤➤➤「小蠻牛」瓦解約克維奇盤末點 男單決賽扳平盤數

延續第二盤末的氣勢，阿爾卡拉斯第三盤第1局就破發成功，第5局更在超過26分鐘的13度「丟士」大戰再度破發，取得局數4：1領先；接續「小蠻牛」先保發，第7局再度破發，連拿4局下以6：1取得第三盤，獲得盤數「聽牌」優勢。

➤➤➤先輸一盤倒趕兩盤 球王小蠻牛男單決賽先「聽牌」

第四盤第5局，阿爾卡拉斯先遭破發，第7局還因腳步打滑摔倒；率先破發成功的小約，第9局再度破發成功，以6：3扳平盤數，將戰局逼到決勝的第五盤。

小約是溫布頓衛冕軍，過去8度打進決賽7度捧冠，今年挑戰跨屆5連霸，有機會追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的草地大滿貫8冠，近一步挑戰1969年後首位同年完成4大滿貫全包的「全滿貫」紀錄。