溫網／先輸一盤倒趕兩盤 球王小蠻牛男單決賽先「聽牌」

球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯。(Getty Images)

溫布頓 男單決賽上演跨世代頂尖對決，尋求衛冕的36歲塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和西班牙現任球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（ Carlos Alcaraz）上演激戰，首盤只拿1局的阿爾卡拉斯第二盤「搶7」扳平盤數，第三盤再3度破發成功，包括第5局超過26分鐘的瘋狂單局，反取得盤數2：1的「聽牌」優勢。

➤➤➤「小蠻牛」瓦解約克維奇盤末點 男單決賽扳平盤數

➤➤➤男單決賽跨世代頂尖對決 約克維奇連拿5局先下一城

今年是小約第18度參加溫布頓，第9度叩關決賽也是他生涯第35場大滿貫決賽；面對去年美網冠軍阿爾卡拉斯，小約第一盤下場連續2度破發，拉開5：0的絕對領先，以6：1先下一城。

第二盤阿爾卡拉斯先發球，他順利保發後，小約第一個發球就出現雙誤，但在0：30落後下連下4球，不過阿爾卡拉斯接續逼出2個破發點，並在第2個機會逼出小約回球出界，首度破發成功；阿爾卡拉斯沒能延續破發氣勢，第3局也遭回破，接續雙方互保發球局到「搶7」。

「搶7」中阿爾卡拉斯從0：3落後到5：4反超，但讓小約連趕2分逆轉，不過「小蠻牛」也瓦解小約第一個盤末點，並靠小約回球掛網拿到自己的「盤末點」，且在第一個拿下盤數的機會打出回發致勝球，以8：6扳平盤數。

小約今年原本握有完美的「搶7」紀錄，前13度「搶7」全部奪勝，阿爾卡拉斯中斷小約連勝後，第三盤第1局就破發成功，第5局更在超過26分鐘的13度「丟士」大戰再度破發，取得局數4：1領先；接續阿爾卡拉斯先保發，第7局再度破發，連拿4局下以6：1取得第三盤，獲得盤數「聽牌」優勢。

小約是溫布頓衛冕軍，過去8度打進決賽7度捧冠，今年若能完成跨屆5連霸就能追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的草地大滿貫8冠，同時和女網傳奇寇特（Margaret Court）並列24座大滿貫。

36歲的小約上月法網 奪冠，23座大滿貫金盃已是男網最多；今年澳網 、法網都拿下的他若是溫布頓再登頂，就有機會挑戰1969年後首位同年完成4大滿貫全包的「全滿貫」紀錄。

20歲的阿爾卡拉斯和小約年紀相差15歲又348天，兩人決賽碰頭成網球公開化年代後大滿貫決賽年紀差距第3懸殊的世代對決，小約若奪冠就能成為溫布頓最年長冠軍，阿爾卡拉斯則要尋求草地大滿貫第3年輕的男單冠軍。