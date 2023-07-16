溫網／「小蠻牛」瓦解約克維奇盤末點 男單決賽扳平盤數

阿爾卡拉斯第二盤「搶7」中瓦解小約盤末點，將盤數1：1扳平。(歐新社)

溫布頓 男單決賽上演跨世代頂尖對決，尋求衛冕的36歲塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）和西班牙現任球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（ Carlos Alcaraz）交鋒，首盤小約取得一面倒優勢，但阿爾卡拉斯第二盤「搶7」中瓦解小約盤末點，將盤數1：1扳平。

➤➤➤溫網／男單決賽跨世代頂尖對決 約克維奇連拿5局先下一城

今年是小約第18度參加溫布頓，第9度叩關決賽也是他生涯第35場大滿貫決賽；面對去年美網冠軍阿爾卡拉斯，小約第一盤下場連續2度破發，拉開5：0的絕對領先，以6：1先下一城。

第二盤阿爾卡拉斯先發球，他順利保發後，小約第一個發球就出現雙誤，但在0：30落後下連下4球，不過阿爾卡拉斯接續逼出2個破發點，並在第2個機會逼出小約回球出界，首度破發成功；阿爾卡拉斯沒能延續破發氣勢，第3局也遭回破，接續雙方互保發球局到「搶7」。

「搶7」中阿爾卡拉斯從0：3落後到5：4反超，但讓小約連趕2分逆轉，不過「小蠻牛」也瓦解小約第一個盤末點，並靠小約回球掛網拿到自己的「盤末點」，且在第一個拿下盤數的機會打出回發致勝球，以8：6扳平盤數。

這也是小約今年大滿貫中第一次「搶7」落敗。

小約是溫布頓衛冕軍，今年若能完成跨屆5連霸就能追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）的草地大滿貫8冠，同時追平女網傳奇寇特（Margaret Court）的24座大滿貫紀錄。

36歲的小約上月法網 奪冠，23座大滿貫金盃已是男網最多，溫布頓若能再登頂，就有機會挑戰1969年後首位同年完成4大滿貫全包的「全滿貫」紀錄。

20歲的阿爾卡拉斯年輕小約16歲，小約2008年澳網 摘下個人第一座大滿貫時，阿爾卡拉斯不滿5歲，兩人相差15歲又348天，成公開化年代後大滿貫決賽年紀差距第3的世代對決；小約若奪冠就能成為溫布頓最年長冠軍，阿爾卡拉斯則要尋求草地大滿貫第3年輕的男單冠軍。