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溫網／男單決賽 約克維奇紀錄之夜vs.小蠻牛世代交替

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溫網／男單決賽 約克維奇6:1拿下第一盤

世界新聞網、中央社／倫敦16日綜合外電報導
約克維奇連連破發，率先以6:1拿下第一盤。(Getty Images)
約克維奇連連破發，率先以6:1拿下第一盤。(Getty Images)

美東時間09:50 AM 更新

溫布頓男單決賽開打，約克維奇連連破發，率先以6:1拿下第一盤。

美東時間08:59 AM

約克維奇（Novak Djokovic）今天將與阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在溫網爭冠，這或許會是屬於約克維奇的紀錄之夜，也可能由阿爾卡拉斯演出網壇「世代交替」的戲碼，讓此役未演先轟動，成為全世界網球迷關注的焦點。

塞爾維亞名將約克維奇若能拿下冠軍，將追平「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在溫布頓網球錦標賽拿下8座冠軍的紀錄，也會追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）創下史上最多的生涯24座大滿貫賽冠軍紀錄。

今年已經在澳洲網球公開賽、法國網球公開賽拿下冠軍，36歲的約克維奇若能再於溫網稱王，就只差一步即可成為1969年以來、第一位在同一年囊括所有大滿貫賽冠軍的男子球員。

即將角逐創紀錄第35次大滿貫賽決賽的約克維奇說：「這是場終極對決。」

約克維奇挑戰史上最多生涯24座大滿貫賽冠軍紀錄。(新華社)
約克維奇挑戰史上最多生涯24座大滿貫賽冠軍紀錄。(新華社)

「網球界、體育圈所有人的目光都將集中在週日溫網決賽上，這可能會是全球收看人數最多的一場網球賽。」

20歲的西班牙新生代好手阿爾卡拉斯，比約克維奇小了16歲。

生涯已獲23座大滿貫賽冠軍的約克維奇，2008年在澳網拿下生涯首座大滿貫賽冠軍時，阿爾卡拉斯還差3個月才滿5歲。

約克維奇可能成為溫網最年長的冠軍，阿爾卡拉斯則可能成為第3年輕的溫網冠軍得主。

阿爾卡拉斯(圖)比約克維奇小了16歲。(新華社)
阿爾卡拉斯(圖)比約克維奇小了16歲。(新華社)

約克維奇 澳洲網球公開賽 澳網

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