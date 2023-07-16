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溫網／約克維奇挑戰24座大滿貫冠軍 自稱「意義非凡」

體育新聞組／綜合報導
挑戰奪下第24座大滿貫冠軍，成為36歲的約克維奇想擊敗對手的一大動力。（歐新社）
挑戰奪下第24座大滿貫冠軍，成為36歲的約克維奇想擊敗對手的一大動力。（歐新社）

*請注意譯名

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）將在溫布頓網球賽男單決賽，與西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）來場他所稱的「終極對決」，要挑戰奪下生涯第24座大滿貫冠軍，繼續推進史上新高。

約克維奇上個月在法國網球公開賽，拿下生涯第23座大滿貫冠軍，超越與他並駕齊驅的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），生涯首度在男子選手中獨占鰲頭，成為獲大滿貫冠軍次數最多的球員。

如今，挑戰奪下第24座大滿貫冠軍，成為36歲的約克維奇想擊敗阿爾卡拉斯的一大動力。

約克維奇說：「或許有人認為，身為唯一在生涯拿下23座大滿貫冠軍的男子球員，贏得法網冠軍後，我會鬆一口氣，但事實並非如此。」

「大家都知道，大滿貫的比賽對我來說意義非凡，是我優先考慮的最高目標，每當球季展開，我都想著要橫掃這4項賽事的冠軍。」

「在我尚未捧起冠軍獎盃前，我的工作就還沒有完成。」

約克維奇這次若能在溫網封王，就可以追平「瑞士特快車」費德瑞（Roger Federer）8度在溫網奪冠的男子球員紀錄，同時追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）保持50年的24座大滿貫冠軍紀錄。

即便已經36歲，約克維奇依舊寶刀未老，他在過去10場大滿貫賽事中，奪下6座冠軍。

約克維奇 澳洲 納達爾

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