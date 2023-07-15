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溫網／謝淑薇再進女雙冠軍賽 前3次不曾失手

記者劉肇育／綜合報導
台灣女將謝淑薇（左）與捷克搭擋史翠可娃（右）取得溫網女雙爭冠門票，開心合照。（取材自臉書）
台灣女將謝淑薇（左）與捷克搭擋史翠可娃（右）取得溫網女雙爭冠門票，開心合照。（取材自臉書）

台灣網球好手謝淑薇與捷克搭擋史翠可娃（Barbora Strycova）在溫網女雙4強賽遭遇非種子的西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo）／捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova），最終台捷組合就以6：4、6：1直落二勝出，取得爭冠門票。

將挑戰個人溫網第4冠的謝淑薇，今年與2019年奪冠老搭檔史翠可娃再度合拍，兩人在一路挺進到4強賽後碰上托摩／鮑茲科娃，兩人在首盤就發動猛攻，在開賽首局保發後，第二局史翠可娃更是在網前發動猛攻，打得對手托摩／鮑茲科娃頻頻回擊出界，最終也成功破發，開局連保帶破取得3：0領先。

不過托摩／鮑茲科娃在熱機完畢後狀態也持續加溫，先是在第5局破發後於第6局扳平，但經驗老道的謝淑薇／史翠可娃也克服亂流，在第10局二度破發得手，以6：4先下一城。

第二盤謝淑薇／史翠可娃在首局保發後，第二局對手發球局時更是沈住氣與對手不斷來回，最終再度搶先破發，取得2：0領先，而這次破發也讓台捷組合士氣大振，在接下來兩局中都只丟掉1分，包括在第4局再度破發，取得4：0的大幅領先。

第5局謝淑薇／史翠可娃再度僅失1分保發，取得5：0聽牌優勢，儘管第6局托摩／鮑茲科娃頂住壓力保發延長戰線，但最終謝淑薇仍是在最後一個發球局的第二個賽末點中拿下勝利，以6：1勝出，挺進到女雙決賽。

這也是謝淑薇生涯第4度闖進溫網女雙決賽，且前3次爭冠她都未曾失手，至於冠軍賽的對手將是2021年與謝淑薇攜手在溫網奪冠的比利時梅騰絲（Elise Mertens）與她的澳洲搭擋桑德絲（Storm Sanders）。

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