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溫網／約克維奇決賽爭生涯8冠 小蠻牛擋路

記者劉肇育／綜合報導
約克維奇（圖）將對戰西班牙猛將阿爾卡拉斯挑戰個人在溫網的第八冠。（路透）
約克維奇（圖）將對戰西班牙猛將阿爾卡拉斯挑戰個人在溫網的第八冠。（路透）

溫網男單4強賽，由尋求溫網5連霸、個人第8冠的約克維奇（Novak Djokovic）出戰世界排名第8名的義大利好手辛納（Jannik Sinner），最終約克維奇就以6：3、6：4、7：6（7：4）直落三勝出，生涯第9度打進溫網決賽。

來源：YouTube

在溫網已拉出一波33連勝的約克維奇，今年將挑戰個人在草地大滿貫賽的第8冠，而前一位達成此紀錄的則是已退役的「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。

此役，約克維奇的對手是去年首度闖進溫網8強賽的義大利21歲新星辛納，去年辛納8強賽正是敗在約克維奇手中，不過當時雙方進行一場5盤大戰，辛納在先拿兩盤的情況下遭到約帥逆轉，無緣上演爆冷秀。

雙方再度碰頭，約克維奇展現壓倒性的實力，在前兩盤中幾乎一路壓制對手，以6：3、6：4連續拿下，第三盤辛納則不斷與約克維奇拉鋸，雙方在前9局都未能破發，甚至在第10局約克維奇的發球局，辛納還一度取得兩個破發點，但都遭到約克維奇化解，並且將該盤帶入搶七大戰。

搶七局辛納一度取得3：1領先，但約克維奇隨即回穩，反倒取得6：4的領先和2個賽末點，最終他靠著辛納反拍掛網，以7：6（7：4）拿下生涯第9張溫網決賽門票，接下來將與世界球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）和俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev）之戰的勝者爭冠。

另一場比賽，世界排名第一的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）直落三擊敗俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev），將與約克維奇爭冠。

阿爾卡拉斯以6：3、6：3、6：3拍落梅德維夫，17日決賽將遭遇約克維奇，試圖阻止他第8度奪得溫網冠軍及生涯第24座大滿貫金盃。

阿爾卡拉斯進軍溫網決賽。（美聯社）
阿爾卡拉斯進軍溫網決賽。（美聯社）

約克維奇 義大利 俄羅斯

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