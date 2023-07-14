溫網／加博讓1追2大逆轉 連2年闖女單決賽

突尼西亞網球女將加博連續第2年闖進溫布頓網球錦標賽女單決賽。（歐新社）

溫布頓網球錦標賽4強戰，突尼西亞女將加博（Ons Jabeur）13日對上白俄羅斯 選手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）逆轉勝，連續第2年闖進女單決賽，15日將與外卡選手萬卓索娃（MarketaVondrousova）爭冠。這也是60年來首次有外卡球員闖進溫網女單決賽

中央社引述法新社報導，世界排名第6的加博以6：7（5：7）、6：4、6：3取勝，這是她本屆第3度上演「讓一追二」大逆轉。

28歲的加博表示：「我為自己感到非常驕傲，因為以前的我今天可能已經輸掉比賽、打包回家，但我很開心繼續傾全力尋找力量。」

這也是加博生涯第3度闖進大滿貫女單決賽，去年她在溫網決賽敗給哈薩克 女網好手芮芭奇娜（Elena Rybakina），接著又於美網決賽敗給波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）。

而加博擊敗莎芭蓮卡，也讓溫網主辦單位全英俱樂部提前避免一場可能出現的難堪局面。

假使莎芭蓮卡在本屆溫網封后，將接受威爾斯王妃凱特 頒發獎盃，而溫網一年前才因俄羅斯入侵烏克蘭而全面禁止白俄與俄羅斯選手參賽。白俄是俄羅斯的重要盟邦。