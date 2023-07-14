溫網／外卡闖女單決賽 60年來首次
去年10月成為新手媽媽的烏克蘭好手史維托莉娜（Elina Svitolina），產後復出的驚奇之旅停在溫布頓4強，捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）13日以兩個6：3勝出，生涯第一次打進溫布頓決賽。這也是60年來首次有外卡球員闖進溫網女單決賽
世界排名42的萬卓索娃過去4度參加溫布頓，總共只拿過1勝，今年直接闖關決賽，她4強賽奪勝後接受場中訪問透露，第一次在中央球場出賽，其實自己「緊張死了」，但感謝球迷不斷支持，才能打下這場硬仗。
去年受手腕傷勢所困，萬卓索娃有半年沒能出賽，去年底回歸、今年更寫下突破，她感性說，能沒有傷痛出賽就十分感恩，周六的女單決賽除了朋友，家人也可能到場，「讓我們看下去吧！」
萬卓索娃2019年曾打進法網決賽，今年一口氣將溫布頓最佳成績從第二輪推進到決賽，且是從第二輪開始連4場擊敗種子，包括8強賽拍下名列第4種子的美國名將皮古拉（Jessica Pegula）。今天面對持外卡的史維托莉娜，萬卓索娃第5局率先破發，下一局雖也遭破，但第7局和第9局再度破發，連趕3局下以6：3先下一城。
第二盤萬卓索娃又連兩度破了史維托莉娜發球局，跨盤連拿7局奠定勝基；史維托莉娜絕對落後下雖兩度回破追到3：4，但第8局又遭回破，最終萬卓索娃第一個賽末點就發出「再見發球」，拿下1小時又15分鐘比賽勝利。
上一則
NBA／曾被10隊拒絕 湖人教頭漢姆記恨爆粗口：他們都搞砸了
下一則
FB留言