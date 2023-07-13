我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州推「酷熱準備」護社區 避暑中心可即時查詢

珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

溫網／西西帕斯情侶無緣混雙 成人網站邀傳「浪漫」內容

聯合新聞網／ 即時報導
西西帕斯(左)、巴多薩(右)情侶檔。(取材自Instagram)
西西帕斯(左)、巴多薩(右)情侶檔。(取材自Instagram)

希臘男網好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）西班牙女將巴多薩（Paula Badosa）陷入愛河，還創立專門「放閃」的Instagram帳號。巴多薩近日卻在溫布頓網公開賽受傷，兩人無緣進行甜蜜混雙賽事。成人內容訂閱平台 「My.Club」竟突發起想，邀情侶檔在該平台發布限制級內容，滿足粉絲的需求，同時彌補未能得到的賽事獎金。

西西帕斯在溫網男單第四輪以6比3、6比3、6比7、6比3、4比6、4比6，不敵非種子的美國選手尤班克斯（Christopher Eubanks）。巴多薩則在女單第二輪比賽中受傷退賽，原先預期和西西帕斯參加的混雙賽事也被迫取消。

My.Club副總裁佛德（Mike Ford）也注意到兩人的戀情，在一封信中寫道，「親愛的西西帕斯和巴多薩，我看到不幸的消息，你們不得不退出今年溫網混雙比賽。世界上的網球迷都很失望，無法見證新網球情侶檔在同座球場上擊球和發球。」

佛德接著建議，「為了彌補你們失去的錢包（獎金），更重要的是為粉絲提供獨家幕後內容，我願提供10萬美元，請你們建立帳戶並定期發布聯合內容（每周至少三次，持續一整年）。」

由於巴多薩先前在溫網記者會上語出驚人，說自己曾在夢裡和西西帕斯度過浪漫時光，因此佛德期待巴多薩可以詳細介紹那場夢，「你們可以拍攝浪漫時光給粉絲看，滿足粉絲期待的付費內容。我知道你們在提前退出單打賽事陷入低潮，請花時間考慮我的提案，我期待你們的回信。」

事實上，西西帕斯在溫網四輪比賽中獲得約20.7萬英鎊，巴多薩在二輪比賽也獲得8.5萬英鎊，因此這對情侶檔不太可能理會佛德的提案。

溫布頓

上一則

溫網／梅德維夫闖4強 加博復仇「愛司女王」

下一則

MLB／不外食的大谷去過星巴克創始店 店員：希望他來西雅圖

延伸閱讀

溫網／梅德維夫5盤大戰晉4強 下一場對決小蠻牛

溫網／梅德維夫5盤大戰晉4強 下一場對決小蠻牛
溫網／烏俄戰爭另類受害者 俄名將：感覺不配得到支持

溫網／烏俄戰爭另類受害者 俄名將：感覺不配得到支持
溫網／約克維奇闖4強 球后不敵「外卡媽媽」

溫網／約克維奇闖4強 球后不敵「外卡媽媽」
溫網／謝淑薇挺進女雙4強 跨5年16連勝

溫網／謝淑薇挺進女雙4強 跨5年16連勝

熱門新聞

西西帕斯與女友芭多薩放閃。(取材自Instagram)

溫網／西西帕斯、芭多薩共創情侶帳號高調放閃

2023-07-04 19:00
柯瑞(左)、保羅(右)現身夏季聯賽比賽現場。 (取材自官方推特)

NBA／保羅透露和柯瑞練球彈無虛發 一句話回應是否當替補

2023-07-10 19:30
拉莎(左)、喬丹二兒子馬克斯(右)。（取材自Instagram）

NBA／喬丹對兒子和皮朋前妻姐弟戀說NO 她稱內心很受傷

2023-07-12 20:39
小甜甜布蘭妮（左）與NBA狀元溫班亞瑪之間風波未歇，布蘭妮粉絲對溫巴亞瑪大開嘲諷。（美聯社）

NBA狀元首戰表現不如預期 小甜甜粉絲狂諷「現世報」

2023-07-09 12:48
波波維奇(左)、詹姆斯(右)。（美聯社）

NBA／波波維奇拿下馬刺肥約 詹姆斯：下次晚餐你請

2023-07-10 08:57
歌手布蘭妮（左圖）聲稱遭到NBA新秀溫班亞瑪（右圖）的保鑣攻擊。（美聯社）

NBA／布蘭妮控遭其保全打臉 溫班亞瑪：我被她抓住

2023-07-06 21:16

超人氣

更多 >
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元
專家傳授五招 助你機上睡好覺

專家傳授五招 助你機上睡好覺
世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群
洗鍋神奇刮板、減頭屑按摩梳…亞馬遜Prime Day倒數計時 可下手了

洗鍋神奇刮板、減頭屑按摩梳…亞馬遜Prime Day倒數計時 可下手了