溫網／西西帕斯情侶無緣混雙 成人網站邀傳「浪漫」內容

西西帕斯(左)、巴多薩(右)情侶檔。(取材自Instagram)

希臘男網好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）西班牙女將巴多薩（Paula Badosa）陷入愛河，還創立專門「放閃」的Instagram帳號。巴多薩近日卻在溫布頓 網公開賽受傷，兩人無緣進行甜蜜混雙賽事。成人內容訂閱平台 「My.Club」竟突發起想，邀情侶檔在該平台發布限制級內容，滿足粉絲的需求，同時彌補未能得到的賽事獎金。

西西帕斯在溫網男單第四輪以6比3、6比3、6比7、6比3、4比6、4比6，不敵非種子的美國選手尤班克斯（Christopher Eubanks）。巴多薩則在女單第二輪比賽中受傷退賽，原先預期和西西帕斯參加的混雙賽事也被迫取消。

My.Club副總裁佛德（Mike Ford）也注意到兩人的戀情，在一封信中寫道，「親愛的西西帕斯和巴多薩，我看到不幸的消息，你們不得不退出今年溫網混雙比賽。世界上的網球迷都很失望，無法見證新網球情侶檔在同座球場上擊球和發球。」

佛德接著建議，「為了彌補你們失去的錢包（獎金），更重要的是為粉絲提供獨家幕後內容，我願提供10萬美元，請你們建立帳戶並定期發布聯合內容（每周至少三次，持續一整年）。」

由於巴多薩先前在溫網記者會上語出驚人，說自己曾在夢裡和西西帕斯度過浪漫時光，因此佛德期待巴多薩可以詳細介紹那場夢，「你們可以拍攝浪漫時光給粉絲看，滿足粉絲期待的付費內容。我知道你們在提前退出單打賽事陷入低潮，請花時間考慮我的提案，我期待你們的回信。」

事實上，西西帕斯在溫網四輪比賽中獲得約20.7萬英鎊，巴多薩在二輪比賽也獲得8.5萬英鎊，因此這對情侶檔不太可能理會佛德的提案。