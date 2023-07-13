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溫網／梅德維夫闖4強 加博復仇「愛司女王」

體育新聞組／綜合報導
俄羅斯名將梅迪維夫擊敗美國對手，生涯首度闖進溫網4強。（歐新社）
俄羅斯名將梅迪維夫擊敗美國對手，生涯首度闖進溫網4強。（歐新社）

俄羅斯「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev）12日在溫網8強賽歷經5盤大戰，擊敗非種子美國選手尤班克斯（ChristopherEubanks），生涯首度闖進溫網4強。突尼西亞女將加博（Ons Jabeur）在8強擊敗哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina），一雪去年決賽失利之仇。

來源：推特

梅德維夫以6：4、1：6、4：6、7：6（7：4）、6：1淘汰尤班克斯，將於4強賽對決西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。

阿爾卡拉斯為本屆溫網第一種子，他8強賽以7：6（7：3）、6：4、6：4直落三，擊敗丹麥網球新秀魯內（Holger Rune）。

來源：推特

此外，加博去年溫布頓成為阿拉伯第一位打進大滿貫決賽的女將，但決賽遭芮芭奇娜演出3盤逆轉勝，錯過登頂機會。

加博今年列第6種子，首盤她雖在「搶7」讓出，但第二盤4：4時先保發成功，接續更完成關鍵破發，以6：4扳平盤數下決勝盤再率先突破芮芭奇娜發球局，跨盤連拿5局下奠定勝基。

打下1小時53分鐘大戰勝利，「復仇」成功的加博再度闖進4強，將遭遇名列第2種子的白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），過去4度對戰莎芭蓮卡握有3勝1敗優勢，包括2021年溫布頓8強的直落2勝利。

莎芭蓮卡去年因溫布頓拒絕讓俄羅斯和白俄羅斯選手參賽缺席，今年重返草地大滿貫，她8強賽以6：2、6：4拍下美國凱絲（Madison Keys），連兩度參賽都抵達4強，且只要再1場勝利，白俄名將就能終結目前波蘭的「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）連續67周的世界第一位置，將生涯最佳排名推到球后寶座。

突尼西亞女將加博晉4強。（路透）
突尼西亞女將加博晉4強。（路透）

白俄羅斯 溫布頓 哈薩克

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