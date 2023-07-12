我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

溫網／約克維奇闖4強 球后不敵「外卡媽媽」

體育新聞組／綜合報導
塞爾維亞名將約克維奇擒服俄羅斯好手盧布列夫，生涯第12度闖進溫布頓網球錦標賽4強。（美聯社）
塞爾維亞名將約克維奇擒服俄羅斯好手盧布列夫，生涯第12度闖進溫布頓網球錦標賽4強。（美聯社）

溫布頓網球錦標賽11日持續熱戰，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）擒服世界排名第7的俄羅斯好手盧布列夫（AndreyRublev），生涯第12度闖進男網4強。波蘭「球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）則意外落馬，不敵外卡的烏克蘭選手絲薇托莉娜（Elina Svitolina），止步女單8強。

來源：推特

約克維奇奮戰四盤，以4：6、6：1、6：4、6：3擊敗盧布列夫，這是他第46度打進大滿貫4強賽，追平已退休瑞士名將費德勒（RogerFederer）的紀錄。同時，他正朝第8座溫網冠軍和第24座大滿貫金盃的目標邁進，挑戰澳洲女子退役名將寇特（MargaretCourt）創下的最多大滿貫金盃紀錄。

這是約克維奇第400場大滿貫比賽，他表示享受贏球的感覺，「我喜歡這種感覺。誰都想登上其他球員都想打倒你的高點」，「他們想要撂倒我，贏得比賽…但這是不會發生的」。

約克維奇將在4強賽與義大利好手辛納（Jannik Sinner）交手，爭取決賽門票。

此外，女網大爆冷門，世界排名第76的絲薇托莉娜扳倒排名第1的斯威雅蒂，闖進女單4強。

來源：推特

絲薇托莉娜去年10月當媽後，今年4月重返巡迴賽事。她此次以外卡身分參賽，一路過關斬將，揮落4位曾贏得大滿貫賽的好手，先是在首輪輕取美國名將大威廉絲（Venus Williams），然後撂倒美國好手科甯（Sofia Kenin），接著在16強賽扳倒第19種子白俄羅斯對手艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），8強賽又在激戰將近3個小時後讓美國公開賽和法國公開賽現任球后蒙塵。

絲薇托莉娜賽後表示，她打算「享受此刻，喝杯啤酒」。

「如果你賽前告訴我，我會打進4強，我會說你瘋了。」絲薇托莉娜在上個月的法國公開賽也闖進8強。

烏克蘭好手絲薇托莉娜（圖）擊敗球后斯威雅蒂晉級溫網4強。（路透）
烏克蘭好手絲薇托莉娜（圖）擊敗球后斯威雅蒂晉級溫網4強。（路透）

約克維奇 白俄羅斯 義大利

上一則

溫網／謝淑薇挺進女雙4強 跨5年16連勝

下一則

足球／準備好穿上邁阿密粉色球衣 梅西：會拿出最好表現

延伸閱讀

溫網／約克維奇12度闖4強 46度進大滿貫4強平紀錄

溫網／約克維奇12度闖4強 46度進大滿貫4強平紀錄
4盤大戰打了2天 約克維奇勝出 溫網32連勝 晉級8強

4盤大戰打了2天 約克維奇勝出 溫網32連勝 晉級8強
網球／約克維奇拿下溫網第90勝 第14度晉級男單8強賽

網球／約克維奇拿下溫網第90勝 第14度晉級男單8強賽
溫網／約克維奇16強賽兩盤領先 因宵禁叫停

溫網／約克維奇16強賽兩盤領先 因宵禁叫停

熱門新聞

西西帕斯與女友芭多薩放閃。(取材自Instagram)

溫網／西西帕斯、芭多薩共創情侶帳號高調放閃

2023-07-04 19:00
喬丹二兒子馬克斯(左)、皮朋前妻拉莎(右)。(取材自Instagram)

NBA／認同皮朋前妻和兒子差16歲姐弟戀？喬丹搖頭：NO

2023-07-05 01:53
柯瑞(左)、保羅(右)現身夏季聯賽比賽現場。 (取材自官方推特)

NBA／保羅透露和柯瑞練球彈無虛發 一句話回應是否當替補

2023-07-10 19:30
小甜甜布蘭妮（左）與NBA狀元溫班亞瑪之間風波未歇，布蘭妮粉絲對溫巴亞瑪大開嘲諷。（美聯社）

NBA狀元首戰表現不如預期 小甜甜粉絲狂諷「現世報」

2023-07-09 12:48
歌手布蘭妮（左圖）聲稱遭到NBA新秀溫班亞瑪（右圖）的保鑣攻擊。（美聯社）

NBA／布蘭妮控遭其保全打臉 溫班亞瑪：我被她抓住

2023-07-06 21:16
波波維奇(左)、詹姆斯(右)。（美聯社）

NBA／波波維奇拿下馬刺肥約 詹姆斯：下次晚餐你請

2023-07-10 08:57

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記