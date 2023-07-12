溫網／約克維奇闖4強 球后不敵「外卡媽媽」

塞爾維亞名將約克維奇擒服俄羅斯好手盧布列夫，生涯第12度闖進溫布頓網球錦標賽4強。（美聯社）

溫布頓網球錦標賽11日持續熱戰，塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）擒服世界排名第7的俄羅斯好手盧布列夫（AndreyRublev），生涯第12度闖進男網4強。波蘭「球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）則意外落馬，不敵外卡的烏克蘭選手絲薇托莉娜（Elina Svitolina），止步女單8強。

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Novak Djokovic's 350th Grand Slam match win! 👏#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/Qv0yilhPUm — Wimbledon (@Wimbledon) 2023年7月5日

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約克維奇奮戰四盤，以4：6、6：1、6：4、6：3擊敗盧布列夫，這是他第46度打進大滿貫4強賽，追平已退休瑞士名將費德勒（RogerFederer）的紀錄。同時，他正朝第8座溫網冠軍和第24座大滿貫金盃的目標邁進，挑戰澳洲女子退役名將寇特（MargaretCourt）創下的最多大滿貫金盃紀錄。

這是約克維奇第400場大滿貫比賽，他表示享受贏球的感覺，「我喜歡這種感覺。誰都想登上其他球員都想打倒你的高點」，「他們想要撂倒我，贏得比賽…但這是不會發生的」。

約克維奇將在4強賽與義大利 好手辛納（Jannik Sinner）交手，爭取決賽門票。

此外，女網大爆冷門，世界排名第76的絲薇托莉娜扳倒排名第1的斯威雅蒂，闖進女單4強。

A five-star performance 🌟@ElinaSvitolina defeats the world No.1 Iga Swiatek 7-5, 6-7(5), 6-2 to reach the semi-finals at #Wimbledon once again pic.twitter.com/l6nUu17KHj — Wimbledon (@Wimbledon) 2023年7月11日

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絲薇托莉娜去年10月當媽後，今年4月重返巡迴賽事。她此次以外卡身分參賽，一路過關斬將，揮落4位曾贏得大滿貫賽的好手，先是在首輪輕取美國名將大威廉絲（Venus Williams），然後撂倒美國好手科甯（Sofia Kenin），接著在16強賽扳倒第19種子白俄羅斯 對手艾薩蘭卡（Victoria Azarenka），8強賽又在激戰將近3個小時後讓美國公開賽和法國公開賽現任球后蒙塵。

絲薇托莉娜賽後表示，她打算「享受此刻，喝杯啤酒」。