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溫網／8強目標達成 球王「小蠻牛」想實踐奪冠夢想

記者曾思儒／即時報導
西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯晉級8強，締造個人草地大滿貫最佳成績。（新華社）
西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯晉級8強，締造個人草地大滿貫最佳成績。（新華社）

20歲的西班牙世界球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），突破去年溫布頓第四輪止步成績，今天凌晨以3：6、6：3、6：3、6：3力退2021年亞軍、義大利名將貝雷帝尼（Matteo Berrettini），晉級8強已締造個人草地大滿貫最佳成績，但他強調「不滿足」，渴望更多勝場。

阿爾卡拉斯去年美網以19歲年紀登頂，雖因傷沉寂一段時間，但回歸後仍有高檔演出，上月法網打進4強，溫布頓前更打下女王草地賽金盃，讓他世界排名擠下塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），重返世界球王。

今天除打下第四輪勝利，「小蠻牛」還有驚人演出，第二盤第3局時，貝雷帝尼網前的切球已經旋到場外，阿爾卡拉斯卻能快速跑到位，幾乎是從主審檯的後方將球給勾回場內，不可思議的回擊讓球迷歡聲雷動。

過去草地賽場出賽紀錄並不多，阿爾卡拉斯今年卻有9連勝表現，他強調不以此自滿，「我還想要更多，但這也是真的我渴望的東西。去年我第四輪輸球，我真的很想在這裡打進8強，這是我今年到這裡的目標，第一點就是進到8強，而現在我目標更遠了。」

現任球王透露，夢想之一就是在溫布頓打進決賽，有朝一日一日高捧金盃，「我希望今年就能實現，但能進入8強的感覺真的棒極了。」

溫布頓男單8強今天凌晨已經全部出爐，阿爾卡拉斯下戰將和列第6種子的丹麥新星魯內（Holger Rune）上演新生代對決。兩位同年的好手早從12歲就認識，如今能在大滿貫賽8強碰頭，阿爾卡拉斯形容是「年輕人實現夢想」，自己也會好好享受這場好友交鋒。

溫布頓 義大利 法網

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