溫網／賽後握不握手引爭議 溫網強調將不介入選手決定

溫網大會強調不會介入選手是否在賽後握手的決定。（路透）

溫網昨天在女單賽場爆發「不握手爭議」，烏克蘭 名將史維托莉娜（Elina Svitolina）公開呼籲，要大會向球迷宣導，烏克蘭選手將不會在賽後與白俄羅斯 或俄羅斯球員握手，以避免這兩國選手遭到惡意對待後，溫網大會今天強調不會接受這樣的做法，也不會介入選手是否在賽後握手的決定。

史維托莉娜在女單16強賽擊敗第19種子的白俄羅斯前球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）後，維持不與白俄羅斯以及俄羅斯選手握手的作法，表達對烏俄戰爭的不滿；雅莎蘭卡早知史維托莉娜不會握手，賽後透過揮手方式向對手致意，沒想到在她離場前，卻遭場邊球迷噓聲對待，讓雅莎蘭卡一度高舉雙手表示無奈，甚至直言球迷「喝多了」才有如此失態舉定。

史維托莉娜也在事後向溫網呼籲，應向球迷宣傳此事，避免誤會發出噓聲，雅莎蘭卡也同意這樣的作法，她說：「這樣球員就不必帶著如此大的仇恨離開球場，讓觀眾知道真正發生什麼事有好處，不握手是有原因。」

溫網執行長波頓（Sally Bolton）今天強調，大會並不打算接納史維托莉娜的提議，向觀眾宣導握手相關的通知，「從網球歷史上，球員在比賽結束後要做出如何反應是個人決定，我們真的不想開始強制作些什麼，在溫網有很多知識淵博的球迷，他們很大程度能夠理解正在發生的事，但我不想猜測昨晚的觀眾在想些什麼。」

至於不握手遭到噓聲的狀況，在法網 卻是呈現完全相反的狀況，今年法網期間烏克蘭選手柯莉塞娃（Marta Kostyuk）不敵雅莎蘭卡，同樣選擇不握手，當時觀眾卻把噓聲對向柯莉塞娃，史維托莉娜透露自己在法網也受到相同對待。

身為俄羅斯的指標性選手之一，男單好手梅德維夫（Daniil Medvedev）不忘為雅莎蘭卡抱屈，強調她會被噓一定是很大誤會，很多球迷不了解這個細節，「對她來說，遭到噓聲肯定很遺憾，而且可以說是無緣無故，我認為很多人不知道背後故事，導致它發生。」