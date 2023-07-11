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4盤大戰打了2天 約克維奇勝出 溫網32連勝 晉級8強

體育新聞組／綜合報導
塞爾維亞網球名將約克維奇第14度闖進溫布頓網球錦標賽8強戰。（歐新社）
塞爾維亞網球名將約克維奇第14度闖進溫布頓網球錦標賽8強戰。（歐新社）

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）10日延續前一天未打完的比賽，最終以7：6（8：6）、7：6（8：6）、5：7、6：4擊敗波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），拉出在溫網32連勝，生涯第14度闖進溫布頓網球錦標賽8強戰，續朝5連霸邁進。

來源：YouTube

女單的波蘭「世界球后」斯威雅蒂（Iga Swiatek）則是挺住壓力，躲過2賽末點，以6：7（4：7）、7：6（7：2）、6：3力退東京奧運奪金的瑞士名將班希琪（Belinda Bencic），生涯首度晉級溫布頓8強。

約克維奇拍落胡爾卡奇後，他尋求奪下生涯第8座溫網冠軍和第24座大滿貫金盃又更進一步。

約克維奇9日在溫網16強賽迎戰胡爾卡奇，連續搶下兩盤穩居領先，但因為已到晚間11時的宵禁時間，只好停賽隔日再戰。

36歲的約克維奇賽後表示：「胡爾卡奇打了一場精采比賽，值得大大讚許，他表現非常出色。」

這是約克維奇生涯第100場溫網單打比賽，同時也奪下在溫網的第90勝。

約克維奇於8強戰的對手是俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev），兩人將爭奪溫網4強戰門票。

球后斯威雅蒂三盤逆轉獲勝。（歐新社）
球后斯威雅蒂三盤逆轉獲勝。（歐新社）

球后斯威雅蒂 首闖8強

斯威雅蒂上月法網完成連霸，10日的驚險逆轉勝代表她大滿貫14連勝，且是今年連9站打進8強。

第二盤第12局，斯威雅蒂在自己發球局陷入15：40落後，班希琪只要再1分就能終結球后連勝，但斯威雅蒂瓦解危機後將戰局逼到「搶7」，最終才有3小時又3分鐘的史詩級逆轉勝。

第一次打進溫布頓8強，21歲的斯威雅蒂說：「這場比賽讓我有得到更多信念，我很開心在如此緊繃的比賽中，我還是能打出我的內容。」她也讚對手是非常好的選手，擅長草地作戰，「這肯定不是場容易的比賽，大家都看到了，我非常開心奪勝，因為我感覺我正走在正確方向上。」

離勝利只有一步之遙，落敗的班希琪形容說，這是場「不可思議的比賽」，「當然，她是現在世界第一，所以她不會將比賽拱手讓人，但我也付出所有，把她逼到極限。在這樣狀況下，我對自己表現非常自豪。」

約克維奇 溫布頓 東京奧運

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