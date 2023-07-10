溫網／魯內寫丹麥65年紀錄 不怕8強對決球王「小蠻牛」

魯內成為65年來第一位打進草地大滿貫8強的丹麥選手。（Getty Images）

2023年溫布頓 男單8強今天全部出爐，其中丹麥新星魯內（Holger Rune）成為65年來第一位打進草地大滿貫8強的丹麥選手，儘管下一戰對手就是現任球王、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），世界排名第6的魯內強調「完全不怕」。

魯內第四輪演出逆轉勝，以3：6、7：6（8：6）、7：6 （7：4）、6：3扳倒保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），生涯首闖溫布頓8強；阿爾卡拉斯第四輪同樣是後來居上，以3：6、6：3、6：3、6：3力退2021年亞軍、義大利 名將貝雷帝尼（Matteo Berrettini）。

8強將對決現任球王，魯內說：「我不懼怕，我很興奮。」事實上，他不過比阿爾卡拉斯年長7天，兩人從青少年時期就相識，12歲時還搭擋過男雙。

「我認為他還是同一個人，只是變得更好了。」魯內還補充說，希望兩人有朝一日還能再聯手雙打，彼此都是能顧及全場的選手，相信會很有趣。

阿爾卡拉斯也回憶，印象中第一次見到魯內是12歲，5月剛滿20歲的「小蠻牛」說：「所以我很興奮這次的對決。」