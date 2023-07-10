溫網／會外賽黑馬連闖6關 俄羅斯16歲女將晉16強

4月才滿16歲的俄羅斯小將安德烈耶娃，法網打進第三輪已譜出驚奇。（路透）

4月才滿16歲的俄羅斯 小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva），法網 打進第三輪已譜出驚奇，溫布頓 她繼續黑馬旅程，8日以6：2、7：5力退列22種子的同胞伯塔波娃（Anastasia Potapova），勇闖16強，再擦亮「神童」外號的招牌。

第二盤安德烈耶娃先陷入1：4落後，但先追平，第10局更瓦解對手2個「盤末點」，加上隔局馬上突破，反而演出驚天逆轉，直落2拍下種子；賽後她用毛巾摀住臉，平復不可置信的情緒後才接受場中訪問。

「很開心奪勝，今天我做到所有能做的事情，感覺棒極了。」被封為「神童」的安德烈耶娃還透露，比賽中不該表現出任何情緒，但第二盤後面幾乎無法冷靜，畢竟不停跑動下十分疲憊，但仍開心通過考驗。

前一位以16歲年紀打進溫布頓16強的是2019年的美國女將高芙（Coco Gauff），世界排名102的安德烈耶娃從會外賽開始連闖6關，成為高芙後的最年輕晉級第四輪的選手，下戰將碰列25種子的美國女將凱絲（Madison Keys），爭取8強門票。

生涯第一次打溫布頓會內賽就不停締造驚奇，安德烈耶娃笑說，大滿貫的更衣室遇到很多驚奇，有很多名將，像是她很喜歡的「英國希望」墨瑞（Andy Murray）、尋求男單衛冕的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）等，俄羅斯小將甜笑說：「希望我明年能更進步，再上一個水準。」