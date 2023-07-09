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溫網／對決「小蠻牛」前 義大利名將爆料以淚洗面好幾天

記者曾思儒／即時報導
義大利名將貝雷帝尼。（美聯社）
義大利名將貝雷帝尼。（美聯社）

同樣是傷後復出，義大利名將貝雷帝尼（Matteo Berrettini）和德國金童澤瑞夫（Alexander Zverev）在溫布頓第三輪正面對決，貝雷帝尼在「搶7」大戰以6：3、7：6（7：4）、7：6（7：5）出線，下戰將和現任球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）搶8強門票。

貝雷帝尼受胃部傷勢所苦，溫布頓前3個月只打了1場比賽，他透露好幾天都在床上以淚洗面，這位2021年溫布頓亞軍說：「因為無法打球，我在床上哭了好幾天，所以連打5天根本不算什麼。我很想念上場，想念比賽，我每天都能找到額外的能量。」

去年貝雷帝尼因賽前確診新冠肺炎無奈缺席，今年重返倫敦前又受傷勢所苦，4月蒙地卡羅名人賽後只有上月斯圖加特公開賽有出戰，但首輪就敗給同胞索內戈（Lorenzo Sonego）。

今年溫布頓，他首輪又抽到索內戈，這場義大利內戰被安排在賽會第2日登場，但只打完第一盤就受天候影響延到隔天，到第3日又受雨勢干擾，一直到第4日貝雷帝尼才迎接首輪勝利；溫布頓第5日直落3拍下澳洲德米納爾（Alex de Minaur），台灣時間今天清晨的第6日力退澤瑞夫，等於連5天出賽。

第6日終於得到休息機會，闖進大滿貫第2周的貝雷帝尼，第四輪就要強碰近況正好的阿爾卡拉斯；兩人去年澳網也曾碰頭，當時由貝雷帝尼打下5盤大戰勝利，他說：「兩年前我第一次遇到他，我就覺得這孩子很特別。他已經打下很多勝場，我們也有過很好的對戰，所以我真的很期待這一次對決。」

阿爾卡拉斯第三輪面對智利對手賈瑞（Nicolas Jarry）打得不輕鬆，歷經3小時又56分鐘才以6：3、6：7（6：8）、6：3、7：5拿到16強資格。

溫布頓 義大利 澳洲

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