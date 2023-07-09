溫網／愛司女王輾壓地主希望 波爾特承認：她是更好球員

哈薩克芮芭奇娜闖進溫網女單16強，向衛冕之路繼續邁進。(路透)

以地主「一姊」身分登上溫布頓 中央球場，英國女將波爾特（Katie Boulter）今天卻被尋求女單衛冕的哈薩克 「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）上了一課，芮芭奇娜只花57分鐘就以兩個6：1輕鬆晉級，讓波爾特連兩年都是第三輪止步。

26歲的波爾特上月剛在諾丁漢女網賽打下生涯第一座WTA金盃，世界排名升到個人最佳的77名，但面對世界第3的芮芭奇娜遭遇「震撼教育 」，全場沒能逼出對手破發點，兩盤都是一路挨打。

戰況一面倒，波爾特正向說：「我必須振作起來，看向積極面，我很確定這會是難熬的一晚，但當我明天早上起身，告訴大家我會來到生涯新高排名，我這周仍有正面收穫。」

「我度過漫長的5周，沒有傷痛，沒有什麼問題，這會是我繼續專注的事情，剩下賽季繼續努力。」波爾特說。

地主女將也不吝嗇稱讚芮芭奇娜，「她會是衛冕者是有其原因，她的球很快，大部分女將並非如此。她的球也很平，你無法真正預測她的動向，她的隱匿性很高。」波爾特坦言打得掙扎，「歸根究底，她的確是更好的球員。」

芮芭奇娜闖進16強，已是美國退役名將小威廉絲（Serena Williams）2016年完成連霸後，第一位晉級第四輪的衛冕者，她表示今天表現絕佳，非常開心自己表現，「現在我感覺更有自信，這也是我第2場屋頂關閉的比賽，我感覺更好了，發球從一開始就表現很好，已經愈來愈習慣中央球場。」